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Зеленский о втором пункте Плана победы: один из ключей его реализации, это продолжение операций Сил обороны на территории рф

Зеленский о втором пункте Плана победы: один из ключей его реализации, это продолжение операций Сил обороны на территории рф

Киев  •  УНН

16 октября 2024, 12:37  •  4299 просмотра

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Президент Зеленский заявил, что успешные операции на территории рф являются ключом к реализации второго пункта Плана победы. Цель - не допустить буферных зон на территории Украины и вернуть войну на территорию агрессора.

Одним из ключей к реализации второго пункта Плана победы является успешное продолжение операций Сил обороны и безопасности Украины в определенных районах российской территории, чтобы не допустить буферных зон на украинской земле. Об этом заявил Президент Владимир Зеленский во время представления Плана в ВР, передает УНН

Зеленский во время объяснения второго пункта Плана победы, который заключается в обороне, заявил, что реалистично защищать украинские позиции на поле боя в Украине и одновременно возвращать войну на территорию России, чтобы россияне действительно чувствовали, что такое война, и несмотря на российскую пропаганду начинали разворачивать ненависть в сторону кремля.

Мы не наивны. Украина не верит и не поверит, что большинство россиян осознает глубину морального падения россии. Но они должны почувствовать падение российской армии. И это будет проигрышем их идеологии войны. Есть четкий перечень оружия, которое способно поддерживать такую силу наших воинов

- сказал Зеленский.

Президент отметил, что благодаря Курской операции в Украине увидели, что российский диктатор Путин не имеет достаточно силы, чтобы держаться, когда Украина давит действительно крепко.

"Поэтому ключом к реализации этого второго пункта Плана победы, (в частности - ред.) является успешное продолжение операций Сил обороны и безопасности Украины в определенных районах вражеской территории, чтобы не допустить буферных зон на нашей земле", - заявил Зеленский.

Дополнение

Президент Зеленский обнародовал План победы из 5 пунктов и 3 секретных приложений. План включает геополитический, военный, экономический и безопасностный аспекты для завершения войны и обеспечения безопасности.

Зеленский сообщал, что украинские партнеры, которым уже был представлен План победы, отнеслись к нему практично. Внимательно. Команды сосредоточены на деталях ради действенной поддержки. 

Сейчас План уже представлен руководству США, Германии, Италии, Франции и Великобритании.

Зеленский предупредил, что будет, если Украина не усилится сейчас16 октября 2024, 11:08 • 8707 просмотров

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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