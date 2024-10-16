Зеленський про другий пункт Плану перемоги: один з ключів його реалізації - продовження операцій Сил оборони на території рф
Київ • УНН
Президент Зеленський заявив, що успішні операції на території рф є ключем до реалізації другого пункту Плану перемоги. Мета - не допустити буферних зон на території України та повернути війну на територію агресора.
Одним з ключів до реалізації другого пункту Плану перемоги є успішне продовження операцій Сил оборони та безпеки України у визначених районах російської території, щоб не допустити буферних зон на українській землі. Про це заявив Президент Володимир Зеленський під час представлення Плану у ВР, передає УНН.
Зеленський під час пояснення другого пункту Плану перемоги, який полягає в обороні, заявив, що реалістично захищати українські позиції на полі бою в Україні й водночас повертати війну на територію росії, щоб росіяни справді відчували, що таке війна, і попри російську пропаганду починали розвертати ненависть у бік кремля.
Ми не наївні. Україна не вірить і не повірить, що більшість росіян усвідомить глибину морального падіння росії. Але вони мають відчути падіння російської армії. І це буде програшем їхньої ідеології війни. Є чіткий перелік зброї, яка здатна підтримувати таку силу наших воїнів
Президент зазначив, що завдяки Курській операції в Україні побачили, що російський диктатор путін не має достатньо сили, щоб триматись, коли Україна тисне справді міцно.
"Тому ключем до реалізації цього другого пункту Плану перемоги, (зокрема - ред.) є успішне продовження операцій Сил оборони та безпеки України у визначених районах ворожої території, щоб не допустити буферних зон на нашій землі", - заявив Зеленський.
Доповнення
Президент Зеленський оприлюднив План перемоги з 5 пунктів та 3 таємних додатків. План включає геополітичний, військовий, економічний та безпековий аспекти для завершення війни та гарантування безпеки.
Зеленський повідомляв, що українські партнери, яким уже був представлений План перемоги, поставилися до нього практично. Уважно. Команди зосереджені на деталях заради дієвої підтримки.
Наразі План вже представлений керівництву США, Німеччини, Італії, Франції та Британії.
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