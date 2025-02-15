Зеленский о российской атаке на ЧАЭС: страна, которая наносит такие удары, не хочет мира, они не хотят диалога

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что россия, ударив "шахедом" по саркофагу на Чернобыльской АЭС, продемонстрировала, что она не хочет мира, она не готовится к диалогу. Об этом Зеленский заявил в ходе Мюнхенской конференции по безопасности, передает корреспондент УНН.

Ночью накануне Мюнхенской конференции российский дрон ударил по саркофагу, который накрывает разрушенный 4-й реактор ЧАЭС. Это был модифицированный дрон "шахед", российский дрон. Технология, которую Иран передал россии, его боевая часть несла не менее 50 кг взрывчатки. Мы видим это как глубоко символический шаг россии. Недавно в Украине мы обсуждали ключевую роль ядерной энергетики в поддержке жизнедеятельности страны, несмотря на постоянные удары по нашей энергетической инфраструктуре

Он отметил, что достройка блоков Хмельницкой АЭС усилит энергетическую безопасность не только Украины, но и всей Европы.

Мы недавно говорили с президентом Трампом и его командой об атомной энергетике и крупнейшей европейской атомной станции - ЗАЭС, которая сейчас оккупирована россией. россия ответила, запуская дрон по Чернобыльскому саркофагу, который сдерживает радиационную пыль. Это не только безумие, это позиция россии. Страна, которая наносит такие удары, не хочет мира. Они не готовятся к диалогу. Почти каждый день россия запускает до сотни, а то и больше "шахедов" по нам. Каждый день регулярные удары баллистическими ракетами, и стабильный рост количества ударов КАБами