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05:23 • 18846 перегляди

Трамп оголосив день переговорів з путіним щодо припинення війни в Україні і розкрив основні теми

15 березня, 19:03 • 123609 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

15 березня, 13:44 • 183222 перегляди

Україна визначила склад переговорної групи для мирних перемовин: імена

15 березня, 13:22 • 147590 перегляди

"Коаліція охочих" переходить до операційної фази, запланована зустріч у четвер - Стармер

15 березня, 13:08 • 139028 перегляди

"Коаліція охочих": Зеленський закликав партнерів до чіткої позиції щодо гарантій безпеки для України

15 березня, 12:52 • 117452 перегляди

Стармер випустив заяву після саміту "коаліції охочих": путін повинен довести, що серйозно ставиться до миру і підписати припинення вогню

15 березня, 11:23 • 108068 перегляди

Зеленський: є напрямки вздовж східного кордону, де армія рф накопичує сили, це свідчить про бажання завдати удару по Сумщині

15 березня, 10:46 • 102994 перегляди

Стармер на зустрічі щодо "коаліції охочих" закликав продовжувати тиск на путіна для безумовного припинення вогню

15 березня, 09:00 • 142431 перегляди

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Рятувальники продовжують гасіння на НБК Чорнобильської АЕС

Рятувальники продовжують гасіння на НБК Чорнобильської АЕС

Київ • УНН

 • 51179 перегляди

Рятувальники ліквідують наслідки пожежі на Арці НБК Чорнобильської АЕС після атаки російського дрона. Пошкоджено до 200 кв.м обшивки, але радіаційний фон залишається в нормі.

Рятувальники продовжують гасіння загоряння заповнювача зовнішньої обшивки Арки Нового Безпечного Конфайнмента на території Чорнобильської атомної станції.  Про це повідомляє Державне агентство України з управління зоною відчуження, передає УНН.

Деталі

З 22:00 до 07:00 на місці працювали п'ять працівників Державної служби з надзвичайних ситуацій та дві одиниці техніки. Однак із ранку кількість учасників операції значно зросла. Станом на 07:00 для ліквідації наслідків залучено 40 рятувальників та вісім одиниць техніки.

Технічний стан комплексу "Укриття" та самого НБК зазнав серйозних ушкоджень: площа наскрізних руйнувань складає до 15 метрів квадратних, а дефекти обшивки виявлено на площі до 200 метрів квадратних. Пошкоджено внутрішній заповнювач оболонки, а також руйнування болтових з’єднань і деформація вузлів конструкцій верхньої частини комплексу.

Попри пошкодження, радіаційна ситуація на промисловому майданчику та в зоні ЧАЕС не змінилася. Виходу радіоактивних матеріалів за встановлені межі не зафіксовано.

Нагадаємо

У результаті вчорашнього обстрілу російським безпілотником було пошкоджено захисну оболонку Нового Безпечного Конфайнмента (НБК) на території Чорнобильської атомної станції.

Міндовкілля про атаку рф по ЧАЕС: арка зазнала значних пошкоджень14.02.25, 11:38 • 37090 переглядiв

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

СуспільствоВійна
derzhavna-sluzhba-ukrainy-z-nadzvychainykh-sytuatsiiДержавна служба України з надзвичайних ситуацій
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