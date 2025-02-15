Рятувальники продовжують гасіння на НБК Чорнобильської АЕС

Рятувальники продовжують гасіння загоряння заповнювача зовнішньої обшивки Арки Нового Безпечного Конфайнмента на території Чорнобильської атомної станції. Про це повідомляє Державне агентство України з управління зоною відчуження, передає УНН.

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З 22:00 до 07:00 на місці працювали п'ять працівників Державної служби з надзвичайних ситуацій та дві одиниці техніки. Однак із ранку кількість учасників операції значно зросла. Станом на 07:00 для ліквідації наслідків залучено 40 рятувальників та вісім одиниць техніки.

Технічний стан комплексу "Укриття" та самого НБК зазнав серйозних ушкоджень: площа наскрізних руйнувань складає до 15 метрів квадратних, а дефекти обшивки виявлено на площі до 200 метрів квадратних. Пошкоджено внутрішній заповнювач оболонки, а також руйнування болтових з’єднань і деформація вузлів конструкцій верхньої частини комплексу.

Попри пошкодження, радіаційна ситуація на промисловому майданчику та в зоні ЧАЕС не змінилася. Виходу радіоактивних матеріалів за встановлені межі не зафіксовано.

Нагадаємо

У результаті вчорашнього обстрілу російським безпілотником було пошкоджено захисну оболонку Нового Безпечного Конфайнмента (НБК) на території Чорнобильської атомної станції.

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