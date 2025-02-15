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АРМА может отдать ТРЦ "Гулливер" в управление россиянину (фото)
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Украинские мужчины за рубежом смогут получить паспорта уже на следующей неделе - МВД

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14 февраля, 11:31 • 153497 просмотра

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Спасатели продолжают тушение на НБК Чернобыльской АЭС

Спасатели продолжают тушение на НБК Чернобыльской АЭС

Киев  •  УНН

 • 12043 просмотра

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Спасатели ликвидируют последствия пожара на Арке НБК Чернобыльской АЭС после атаки российского дрона. Повреждено до 200 кв.м обшивки, но радиационный фон остается в норме.

Спасатели продолжают тушение возгорания заполнителя внешней обшивки Арки Нового Безопасного Конфайнмента на территории Чернобыльской атомной станции.  Об этом сообщает Государственное агентство Украины по управлению зоной отчуждения, передает УНН.

Детали

С 22:00 до 07:00 на месте работали пять работников Государственной службы по чрезвычайным ситуациям и две единицы техники. Однако с утра количество участников операции значительно возросло. По состоянию на 07:00 для ликвидации последствий привлечено 40 спасателей и восемь единиц техники.

Техническое состояние комплекса "Укрытие" и самого НБК получило серьезные повреждения: площадь сквозных разрушений составляет до 15 метров квадратных, а дефекты обшивки обнаружены на площади до 200 метров квадратных. Поврежден внутренний заполнитель оболочки, а также разрушение болтовых соединений и деформация узлов конструкций верхней части комплекса.

Несмотря на повреждения, радиационная ситуация на промышленной площадке и в зоне ЧАЭС не изменилась. Выход радиоактивных материалов за установленные пределы не зафиксирован.

Напомним

В результате вчерашнего обстрела российским беспилотником была повреждена защитная оболочка Нового Безопасного Конфайнмента (НБК) на территории Чернобыльской атомной станции.

Минэкологии об атаке рф по ЧАЭС: арка получила значительные повреждения14.02.25, 11:38 • 33864 просмотра

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

ОбществоВойна
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