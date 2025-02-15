Спасатели продолжают тушение на НБК Чернобыльской АЭС
Киев • УНН
Спасатели ликвидируют последствия пожара на Арке НБК Чернобыльской АЭС после атаки российского дрона. Повреждено до 200 кв.м обшивки, но радиационный фон остается в норме.
Спасатели продолжают тушение возгорания заполнителя внешней обшивки Арки Нового Безопасного Конфайнмента на территории Чернобыльской атомной станции. Об этом сообщает Государственное агентство Украины по управлению зоной отчуждения, передает УНН.
Детали
С 22:00 до 07:00 на месте работали пять работников Государственной службы по чрезвычайным ситуациям и две единицы техники. Однако с утра количество участников операции значительно возросло. По состоянию на 07:00 для ликвидации последствий привлечено 40 спасателей и восемь единиц техники.
Техническое состояние комплекса "Укрытие" и самого НБК получило серьезные повреждения: площадь сквозных разрушений составляет до 15 метров квадратных, а дефекты обшивки обнаружены на площади до 200 метров квадратных. Поврежден внутренний заполнитель оболочки, а также разрушение болтовых соединений и деформация узлов конструкций верхней части комплекса.
Несмотря на повреждения, радиационная ситуация на промышленной площадке и в зоне ЧАЭС не изменилась. Выход радиоактивных материалов за установленные пределы не зафиксирован.
Напомним
В результате вчерашнего обстрела российским беспилотником была повреждена защитная оболочка Нового Безопасного Конфайнмента (НБК) на территории Чернобыльской атомной станции.
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