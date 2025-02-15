Зеленський про російську атаку на ЧАЕС: країна, яка завдає такі удари, не хоче миру, вони не хочуть діалогу

Президент України Володимир Зеленський заявив, що росія, вдаривши "шахедом" по саркофагу на Чорнобильській АЕС, продемонструвала, що вона не хоче миру, вона не готується до діалогу. Про це Зеленський заявив під час Мюнхенської безпекової конференції, передає кореспондент УНН.

Уночі напередодні Мюнхенської конференції російський дрон вдарив по саркофагу, який накриває зруйнований 4-й реактор ЧАЕС. Це був модифікований дрон "шахед", російський дрон. Технологія, яку Іран передав росії, його бойова частина несла щонайменше 50 кг вибухівки. Ми бачимо це як глибоко символічний крок росії. Нещодавно в Україні ми обговорювали ключову роль ядерної енергетики у підтримці життєдіяльності країни, попри постійні удари по нашій енергетичній інфраструктурі

Він наголосив, що добудова блоків Хмельницької АЕС посилить енергетичну безпеку не лише України, а й всю Європу.

Ми нещодавно говорили з президентом Трампом та його командою про атомну енергетику та найбільшу європейську атомну станцію - ЗАЕС, яка наразі окупована росією. росія відповіла, запускаючи дрон по Чорнобильському саркофагу, який стримує радіаційний пил. Це не лише божевілля, це позиція росії. Країна, яка наносить такі удари, не хоче миру. Вони не готуються до діалогу. Майже кожного дня росія запускає до сотні, а то й більше "шахедів" по нас. Кожного дня регулярні удари балістичними ракетами, і стабільне зростання кількості ударів КАБами