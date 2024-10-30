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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Президент раскритиковал реакцию партнеров на солдат из КНДР: "она недостаточно сильна, поэтому путин испытывает это"

Киев  •  УНН

11:43 • 2336 просмотра

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Президент подтвердил присутствие 3000 северокорейских военных в рф и ожидание еще 12 тысяч. Зеленский отметил недостаточную реакцию западных партнеров относительно этой угрозы.

Реакция партнеров недостаточно сильная на переброску военных из Северной Кореи на территорию рф для войны против Украины. Поэтому российский диктатор владимир путин испытывает это. Об этом заявил Президент Владимир Зеленский в  интервью представителям ведущих СМИ стран Северной Европы, передает УНН.

О Северной Корее. Та информация, которую мы имеем, - для нас это факт. У нас есть настоящая проблема. Против нас действует не одна страна. Поэтому северокорейские солдаты уже на территории России, уже готовятся к бою. Уже 3 тысячи солдат с офицерами и генералами. Мы не ждем, мы понимаем, что будут еще дополнительные тысячи, они в пути. Мы получаем информацию от нашей разведки, что должно приехать где-то около 12 тыс., и они будут на фронте сражаться против нас

- сказал Зеленский.

Зеленский напомнил, что имел разговор с президентом Южной Кореи. Зеленский отметил, что президент Южной Кореи также понимает, что солдаты Северной Кореи уже в РФ.

Зеленский и президент Южной Кореи обсудили привлечение военных из КНДР к войне29 октября 2024, 09:26 • 13844 просмотра

Это опасно? Да. Сейчас я имел разговоры с премьер-министрами стран Северной Европы. Я им сказал, что я считаю голос США, голос НАТО, голос западных партнеров, голос Глобального Юга и Китая не звучит так громко, как должен звучать сейчас относительно присутствия северокорейского контингента на территории России. Я считаю, это очень опасным. Это открывает новую страницу этой войны

- отметил Зеленский.

Президент считает, что это  будет так же как в самом начале оккупации Россией Крыма, когда была тишина со стороны запада.

Никто не хотел реагировать. Не знаю почему, но все боялись эскалации. путин всегда тестирует, испытывает. Как это сработает? Как будет реагировать Запад? То же самое касается северокорейских вояк. Я со многими лидерами общался, с лидерами НАТО. И я говорил, что это очень опасно. Я считаю, что нам нужна действенная реакция на это. До сих пор мы слышали некоторую реакцию, но она недостаточно сильная. Поэтому путин испытывает это. И поэтому я не знаю, сколько еще солдат из Северной Кореи, или может из Ирана прибудет. Их может быть больше

- заявил Зеленский.

Дополнение

 Financial Times со ссылкой на источники сообщало, что около 3000 северокорейских военных были тайно переброшены в курскую область России, их разместили в казармах примерно в 50 км от украинской границы.

Президент США Джо Байден заявил, что отправка Северной Кореей тысяч военных в Россию была опасным событием на фоне опасений Запада, что они будут использованы для войны москвы в Украине.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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