Зеленский и президент Южной Кореи обсудили привлечение военных из КНДР к войне
Киев • УНН
Президенты Украины и Южной Кореи провели телефонный разговор об участии северокорейских военных в войне против Украины. Страны обменяются делегациями и усилят сотрудничество в ответ на эскалацию.
Глава государства Владимир Зеленский обсудил во время телефонного разговора с Президентом Южной Кореи Юн Сок Йолем привлечение военных из КНДР к вторжению рф в Украину. Как рассказал Зеленский, Украина и Республика Корея в ближайшее время обменяются делегациями для выработки стратегии действий и контрмер в ответ на эскалацию, сообщает УНН.
Обсудили привлечение северокорейских военных к российскому вторжению в Украину. Вывод один - эта война интернационализируется и выходит за пределы двух государств
Он предоставил президенту Южной Кореи свежие данные о переброске 3 тысяч северокорейских военных на российские полигоны в непосредственной близости к зоне боевых действий и ожидаемом увеличении их количества примерно до 12 тысяч.
«Договорились усилить обмен разведданными и экспертизой, активизировать контакты на всех уровнях, в частности самом высоком, чтобы выработать стратегию действий и перечень контрмер в ответ на эскалацию, а также привлечь к сотрудничеству общих партнеров. В рамках этой договоренности Украина и Республика Корея в ближайшее время обменяются делегациями для координации действий», - рассказал Президент.
Также Зеленский пригласил Южную Корею присоединиться к Вильнюсской декларации G7 относительно двусторонних соглашений по безопасности в поддержку Украины.
Дополнение
Президент Южной Кореи Юн Сок Йоль заявил в понедельник, что южнокорейская делегация посетит Украину на этой неделе, чтобы поделиться информацией об отправке северокорейских войск в Россию и обсудить меры сотрудничества.
По оценкам Минобороны США, 10 тысяч северокорейских военнослужащих были направлены в Россию для обучения и ведения боевых действий против Украины в «ближайшие несколько недель». Эта цифра солдат из КНДР - значительно больше, чем ранее предполагалось и вызывает опасения, что война в Украине может расшириться в результате военного вмешательства Пхеньяна