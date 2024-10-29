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Зеленский и президент Южной Кореи обсудили привлечение военных из КНДР к войне

Зеленский и президент Южной Кореи обсудили привлечение военных из КНДР к войне

Киев  •  УНН

09:26 • 1429 просмотра

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Президенты Украины и Южной Кореи провели телефонный разговор об участии северокорейских военных в войне против Украины. Страны обменяются делегациями и усилят сотрудничество в ответ на эскалацию.

Глава государства Владимир Зеленский обсудил во время телефонного разговора с Президентом Южной Кореи Юн Сок Йолем привлечение военных из КНДР к вторжению рф в Украину. Как рассказал Зеленский, Украина и Республика Корея в ближайшее время обменяются делегациями для выработки стратегии действий и контрмер в ответ на эскалацию, сообщает УНН

Обсудили привлечение северокорейских военных к российскому вторжению в Украину. Вывод один - эта война интернационализируется и выходит за пределы двух государств

- указал Зеленский.

Он предоставил президенту Южной Кореи свежие данные о переброске 3 тысяч северокорейских военных на российские полигоны в непосредственной близости к зоне боевых действий и ожидаемом увеличении их количества примерно до 12 тысяч. 

«Договорились усилить обмен разведданными и экспертизой, активизировать контакты на всех уровнях, в частности самом высоком, чтобы выработать стратегию действий и перечень контрмер в ответ на эскалацию, а также привлечь к сотрудничеству общих партнеров. В рамках этой договоренности Украина и Республика Корея в ближайшее время обменяются делегациями для координации действий», - рассказал Президент. 

Также Зеленский пригласил Южную Корею присоединиться к Вильнюсской декларации G7 относительно двусторонних соглашений по безопасности в поддержку Украины.

Дополнение

Президент Южной Кореи Юн Сок Йоль заявил в понедельник, что южнокорейская делегация посетит Украину на этой неделе, чтобы поделиться информацией об отправке северокорейских войск в Россию и обсудить меры сотрудничества.

По оценкам Минобороны США, 10 тысяч северокорейских военнослужащих были направлены в Россию для обучения и ведения боевых действий против Украины в «ближайшие несколько недель». Эта цифра солдат из КНДР - значительно больше, чем ранее предполагалось и вызывает опасения, что война в Украине может расшириться в результате военного вмешательства Пхеньяна

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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