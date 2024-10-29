Зеленський та президент Південної Кореї обговорили залучення військових з КНДР до війни
Київ • УНН
Президенти України та Південної Кореї провели телефонну розмову щодо участі північнокорейських військових у війні проти України. Країни обміняються делегаціями та посилять співпрацю у відповідь на ескалацію.
Глава держави Володимир Зеленський обговорив під час телефонної розмови з Президентом Південної Кореї Юн Сок Йолем залучення військових з КНДР до вторгнення рф в Україну. Як розповів Зеленський, Україна та Республіка Корея найближчим часом обміняються делегаціями для вироблення стратегії дій і контрзаходів у відповідь на ескалацію, повідомляє УНН.
Обговорили залучення північнокорейських військових до російського вторгнення в Україну. Висновок один – ця війна інтернаціоналізується й виходить за межі двох держав
Він надав президенту Південної Кореї свіжі дані про перекидання 3 тисяч північнокорейських військових на російські полігони в безпосередній близькості до зони бойових дій та очікуване збільшення їхньої кількості приблизно до 12 тисяч.
"Домовилися посилити обмін розвідданим та експертизою, активізувати контакти на всіх рівнях, зокрема найвищому, щоб виробити стратегію дій і перелік контрзаходів у відповідь на ескалацію, а також залучити до співпраці спільних партнерів. У межах цієї домовленості Україна та Республіка Корея найближчим часом обміняються делегаціями для координації дій", - розповів Президент.
Також Зеленський запросив Південну Корею приєднатися до Вільнюської декларації G7 щодо двосторонніх безпекових угод на підтримку України.
Доповнення
Президент Південної Кореї Юн Сок Йоль заявив у понеділок, що південнокорейська делегація відвідає Україну цього тижня, щоб поділитися інформацією про відправку північнокорейських військ до росії та обговорити заходи співпраці.
За оцінками Міноборони США, 10 тисяч північнокорейських військовослужбовців були направлені в росію для навчання і ведення бойових дій проти України в "найближчі кілька тижнів". Ця цифра солдатів із КНДР - значно більша, ніж раніше передбачалось і викликає побоювання, що війна в Україні може розширитися в результаті військового втручання Пхеньяна