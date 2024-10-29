Зеленський та президент Південної Кореї обговорили залучення військових з КНДР до війни

$41.400.00
45.840.00
ukenru
У сучасній війні без космосу ніяк – експерт пояснив, навіщо Україні власні Космічні сили
Ексклюзив
06:00 • 9272 перегляди

У сучасній війні без космосу ніяк – експерт пояснив, навіщо Україні власні Космічні сили

05:00 • 23532 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

11 квітня, 18:06 • 42760 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

Ексклюзив
11 квітня, 17:02 • 78922 перегляди

Регулювання має бути комплексним: у Раді вказали, що виробники також мають нести відповідальність за ціни на ліки

Ексклюзив
11 квітня, 15:51 • 65098 перегляди

Україна спроможна виробляти достатню кількість дронів на оптоволоконні для Сил оборони - Камишін

11 квітня, 13:43 • 77939 перегляди

Зеленський повідомив про санкції проти пропагандистів і тіньового флоту рф: хто у списку

11 квітня, 11:26 • 93361 перегляди

На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні

Ексклюзив
11 квітня, 10:35 • 87263 перегляди

Ексспівробітник АРМА сумнівається, що теруправління можуть моніторити ухвали про обшук без відома Києва

Ексклюзив
11 квітня, 09:11 • 176526 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту

11 квітня, 07:48 • 101123 перегляди

Німеччина анонсувала додаткові системи ППО IRIS-T та ракети Patriot для України

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+9°
1.8м/с
46%
Популярнi новини

"Я не мав на увазі розділ України": Келлог спростував свою заяву в інтерв'ю The Times

11 квітня, 23:50 • 12569 перегляди

Громадяни КНР, які воюють на боці росії, є найманцями і не пов'язані з владою Китаю - Reuters

12 квітня, 01:47 • 14152 перегляди

росія атакувала Київ дронами: виникли пожежі, є постраждалі

12 квітня, 02:06 • 21861 перегляди

Харків під атакою "Шахедів": серія вибухів, є постраждалий

12 квітня, 02:39 • 7952 перегляди

Військовослужбовці-іноземці зможуть отримати громадянство України за спрощеною процедурою

12 квітня, 03:15 • 5294 перегляди
Публікації

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

05:00 • 23535 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
Ексклюзив

11 квітня, 09:11 • 176527 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

10 квітня, 15:28 • 332897 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

10 квітня, 13:51 • 266398 перегляди

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 376969 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Стів Віткофф

Кіт Келлогг

Джон Хілі

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Сполучене Королівство

Німеччина

Донецька область

Реклама
УНН Lite

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

11 квітня, 18:06 • 42763 перегляди

Лондон: житловий масив став "раєм для тритонів", поєднуючи природу та новобудови

11 квітня, 16:33 • 17643 перегляди

Тейлор Свіфт подала скандальний судовий позов проти Каньє Веста за наклеп

11 квітня, 15:50 • 22801 перегляди

Зірка "Білого лотоса" Патрік Шварценеггер показав, як зробити протеїновий коктейль "у стилі Саксона"

11 квітня, 14:12 • 28533 перегляди

Фільм "Чарівник країни Оз" відродиться на гігантському екрані The Sphere з допомогою ШІ Google

11 квітня, 13:19 • 49374 перегляди
Актуальне

Безпілотний літальний апарат

The Times

Facebook

The Guardian

MIM-104 Patriot

Зеленський та президент Південної Кореї обговорили залучення військових з КНДР до війни

Київ • УНН

 • 15329 перегляди

Президенти України та Південної Кореї провели телефонну розмову щодо участі північнокорейських військових у війні проти України. Країни обміняються делегаціями та посилять співпрацю у відповідь на ескалацію.

Зеленський та президент Південної Кореї обговорили залучення військових з КНДР до війни

Глава держави Володимир Зеленський обговорив під час телефонної розмови з Президентом Південної Кореї Юн Сок Йолем залучення військових з КНДР до вторгнення рф в Україну. Як розповів Зеленський, Україна та Республіка Корея найближчим часом обміняються делегаціями для вироблення стратегії дій і контрзаходів у відповідь на ескалацію, повідомляє УНН

Обговорили залучення північнокорейських військових до російського вторгнення в Україну. Висновок один – ця війна інтернаціоналізується й виходить за межі двох держав

- вказав Зеленський.

Він надав президенту Південної Кореї свіжі дані про перекидання 3 тисяч північнокорейських військових на російські полігони в безпосередній близькості до зони бойових дій та очікуване збільшення їхньої кількості приблизно до 12 тисяч. 

"Домовилися посилити обмін розвідданим та експертизою, активізувати контакти на всіх рівнях, зокрема найвищому, щоб виробити стратегію дій і перелік контрзаходів у відповідь на ескалацію, а також залучити до співпраці спільних партнерів. У межах цієї домовленості Україна та Республіка Корея найближчим часом обміняються делегаціями для координації дій", - розповів Президент. 

Також Зеленський запросив Південну Корею приєднатися до Вільнюської декларації G7 щодо двосторонніх безпекових угод на підтримку України.

Доповнення

Президент Південної Кореї Юн Сок Йоль заявив у понеділок, що південнокорейська делегація відвідає Україну цього тижня, щоб поділитися інформацією про відправку північнокорейських військ до росії та обговорити заходи співпраці.

За оцінками Міноборони США, 10 тисяч північнокорейських військовослужбовців були направлені в росію для навчання і ведення бойових дій проти України в "найближчі кілька тижнів". Ця цифра солдатів із КНДР - значно більша, ніж раніше передбачалось і викликає побоювання, що війна в Україні може розширитися в результаті військового втручання Пхеньяна

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

ВійнаПолітика
Міністерство оборони США
Північна Корея
Південна Корея
Володимир Зеленський
Україна
Brent
$64.71
Bitcoin
$83,600.60
S&P 500
$5,340.01
Tesla
$246.88
Газ TTF
$33.46
Золото
$3,248.44
Ethereum
$1,593.57