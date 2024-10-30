Президент розкритикував реакцію партнерів на солдатів з КНДР: "вона недостатньо сильна, тому путін випробовує це"

Реакція партнерів недостатньо сильна на перекидання військових з Північної Кореї на територію рф для війни проти України. Тому російський диктатор володимир путін випробовує це. Про це заявив Президент Володимир Зеленський в інтерв’ю представникам провідних ЗМІ країн Північної Європи, передає УНН.

Про Північну Корею. Та інформація, яку ми маємо, - для нас це факт. Ми маємо справжню проблему. Проти нас діє не одна країна. Тож північнокорейські солдати вже на території росії, вже готуються до бою. Вже 3 тисячі солдатів з офіцерами та генералами. Ми не чекаємо, ми розуміємо, що будуть ще додаткові тисячі, вони в дорозі. Ми отримуємо інформацію від нашої розвідки, що має приїхати десь близько 12 тис., і вони будуть на фронті битися проти нас - сказав Зеленський.

Зеленський нагадав, що мав розмову з президентом Південної Кореї. Зеленський зазначив, що президент Південної Кореї також розуміє, що солдати Північної Кореї вже в рф.

Зеленський та президент Південної Кореї обговорили залучення військових з КНДР до війни

Чи це небезпечно? Так. Зараз я мав розмови з прем'єр-міністрами країн Північної Європи. Я їм сказав, що я вважаю голос США, голос НАТО, голос західних партнерів, голос Глобального Півдня та Китаю не звучить так гучно, як має звучати зараз щодо присутності північнокорейського контингенту на території росії. Я вважаю, це дуже небезпечним. Це відкриває нову сторінку цієї війни - зазначив Зеленський.

Президент вважає, що це буде так само як на самому початку окупації росією Криму, коли була тиша з боку заходу.

Ніхто не хотів реагувати. Не знаю чому, але всі боялися ескалації. путін завжди тестує, випробовує. Як це спрацює? Як реагуватиме захід? Те саме стосується північнокорейських вояк. Я з багатьма лідерами спілкувався, з лідерами НАТО. І я говорив, що це дуже небезпечно. Я вважаю, що нам потрібна дієва реакція щодо цього. Досі ми чули деяку реакцію, але вона недостатньо сильна. Тому путін випробовує це. І тому я не знаю, скільки ще солдатів з Північної Кореї, чи може з Ірану прибуде. Їх може бути більше - заявив Зеленський.

Доповнення

Financial Times з посиланням на джерела повідомляло, що близько 3000 північнокорейських військових були таємно перекинуті до курської області росії, їх розмістили в казармах приблизно за 50 км від українського кордону.

Президент США Джо Байден заявив, що відправка Північною Кореєю тисяч військових до росії була небезпечною подією на тлі побоювань Заходу, що вони будуть використані для війни москви в Україні.