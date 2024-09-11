Зеленский о разрешении на использование дальнобойного оружия: давайте рассчитывать на мощные решения

Президент Владимир Зеленский комментируя вопрос о предоставлении разрешения на использование дальнобойного оружия, призвал рассчитывать на мощные решения. Об этом он сказал во время саммита Крымской платформы, передает корреспондент УНН.

Относительно моего оптимизма дать нам разрешение на использование дальнобойного оружия. К сожалению, это не зависит от моего оптимизма. Давайте рассчитывать на мощные решения. Это самое важное сегодня. Но я очень рассчитываю на свой диалог с президентом Байденом, который у меня был в этом месяце - сказал Зеленский.

Дополнение

Зеленский заявлял ранее, что Украине нужно не только разрешение на применение, но и само дальнобойное оружие.

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявлял, что президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден допускает, что Украина получит разрешение бить по целям в глубине рф.