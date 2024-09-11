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Зеленський про дозвіл на використання далекобійної зброї: "давайте розраховувати на потужні рішення"

Зеленський про дозвіл на використання далекобійної зброї: "давайте розраховувати на потужні рішення"

Київ • УНН

 • 16435 перегляди

Президент Зеленський прокоментував питання надання дозволу на використання далекобійної зброї під час саміту Кримської платформи. Він розраховує на діалог з президентом Байденом щодо цього питання.

Президент Володимир Зеленський коментуючи питання щодо надання дозволу на використання далекобійної зброї, закликав розраховувати на потужні рішення. Про це він сказав під час саміту Кримської платформи, передає кореспондент УНН.

Щодо мого оптимізму дати нам дозвіл на використання далекобійної зброї. На жаль це не залежить від мого оптимізму. Давайте розраховувати на потужні рішення. Це найважливіше сьогодні. Але я дуже розраховую на свій діалог з президентом Байденом, який я мав цього місяця

- сказав Зеленський.

Доповнення

Зеленський заявляв раніше, що Україні потрібен не лише дозвіл на застосування, а й сама далекобійна зброя.

Держсекретар США Ентоні Блінкен заявляв, що президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден допускає, що Україна отримає дозвіл бити по цілях у глибині рф.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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