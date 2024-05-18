Зеленский о разговоре с Си: он заверил, что Китай поддерживает территориальную целостность Украины

Лидер Китая Си Цзиньпинь в телефонном разговоре заверил президента Владимира Зеленского в том, что Китай поддерживает территориальную целостность Украины. Об этом Зеленский рассказал в интервью французскому информагентству AFP, передает корреспондент УНН.

Детали

На вопрос, выглядит ли так, что возможное вмешательство Китая - это единственный способ заставить Путина отступить, Зеленский ответил, что Китай имеет влияние на россию.

Я считаю, что Китай имеет влияние на россию, потому что есть экономика между этими государствами. Я считаю, что это самое главное, что их объединяет и может разъединить. Это экономика, потому что Китай очень заинтересован в рынке Европейского Союза. Рынок Европы для них приоритетный. Я не знаю их стратегию, но есть понимание, что это их стратегическое направление - сказал он.

Зеленский также отметил, что Китай не хочет потерять россию.

Они живут с ощущением, что если россия проигрывает в войне, то это не проигрыш россии - это победа США. То есть для них это не победа Украины и не проигрыш россии. Они так воспринимают ситуацию, что для них это победа Запада, западных сил, а они хотят найти баланс. Поэтому есть вот эта история и это и сложность - объяснил Зеленский.

Зеленский отметил, что в телефонном разговоре президент Китая Си Цзиньпинь заверил его, что Китай поддерживает территориальную целостность Украины.

Мы разговаривали с китайским лидером по телефону и мы поднимали вопрос территориальной целостности, суверенитета. Он меня уверял, что это не обсуждается и безусловно они поддерживают нашу территориальную целостность. Они поддерживают, а как будут действовать, мы сможем увидеть. По крайней мере я хотел бы увидеть. Поэтому я хотел привлечения Китая к Саммиту мира - сказал Зеленский.

Напомним

Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак заявлял, что китайская сторона не дает оценки относительно своего возможного участия в Саммите мира. Украина продолжает работать над привлечением Китая, ведь очень важно, чтобы он присутствовал на самом высоком уровне.

В Офисе президента Украины заявили, что страны, которые примут участие в Саммите мира, который пройдет 15-16 июня в Швейцарии, выработают совместную переговорную позицию и передадут ее России.

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