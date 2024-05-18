Зеленский о разговоре с Си: он заверил, что Китай поддерживает территориальную целостность Украины

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Во Львове пока только один ЦПАУ готов принимать военнообязанных для обновления данных
  •  104772 просмотра

Во Львове пока только один ЦПАУ готов принимать военнообязанных для обновления данных

Эксклюзив
В Киеве ЦПАУ с сегодняшнего дня готовы принимать военнообязанных для обновления данных
  •  103747 просмотра

В Киеве ЦПАУ с сегодняшнего дня готовы принимать военнообязанных для обновления данных

Эксклюзив
В Ассоциации международных автоперевозчиков заявляют, что работники ТЦК сделали все возможное, чтобы водители боялись ехать в рейсы
17 мая 2024, 13:36  •  131259 просмотра

В Ассоциации международных автоперевозчиков заявляют, что работники ТЦК сделали все возможное, чтобы водители боялись ехать в рейсы

Эксклюзив
Советник главы Киевской ОВА прокомментировала обвинения в свой адрес относительно работы на "российскую" компанию
17 мая 2024, 13:00  •  123861 просмотра

Советник главы Киевской ОВА прокомментировала обвинения в свой адрес относительно работы на "российскую" компанию

Эксклюзив
НАБУ планирует арестовывать земли участников АТО - в Раде назвали это аморальным
17 мая 2024, 12:00  •  116751 просмотра

НАБУ планирует арестовывать земли участников АТО - в Раде назвали это аморальным

Эксклюзив
Мажор налоговой службы стал жертвой олигархической игры - правозащитник о деле против и.о. замглавы ГНС Сокура
17 мая 2024, 07:27  •  123174 просмотра

Мажор налоговой службы стал жертвой олигархической игры - правозащитник о деле против и.о. замглавы ГНС Сокура

Обновление военно-учетных данных через Центры предоставления административных услуг: готовы ли ЦПАУ
16 мая 2024, 12:20  •  134403 просмотра

Обновление военно-учетных данных через Центры предоставления административных услуг: готовы ли ЦПАУ

Нынешние ограничения электроэнергии могут продлиться до августа - советник премьера
16 мая 2024, 10:49  •  125288 просмотра

Нынешние ограничения электроэнергии могут продлиться до августа - советник премьера

Эксклюзив
Упущенная выгода украинских предприятий от российской агрессии: в КНИИСЭ рассказали как формируется доказательная база для компенсаций
16 мая 2024, 10:49  •  118583 просмотра

Упущенная выгода украинских предприятий от российской агрессии: в КНИИСЭ рассказали как формируется доказательная база для компенсаций

Покушение на премьера Словакии: ксенофобия и российский след
16 мая 2024, 09:35  •  218675 просмотра

Покушение на премьера Словакии: ксенофобия и российский след

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Покушение на премьера Словакии: ксенофобия и российский след

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16 мая 2024, 09:35  •  218675 просмотра
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Закон об усилении мобилизации: что изменится после 18 мая для военнообязанных

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Дело Укрзализныци: ВАКС обнаружил пробелы в привлечении нардепа Дубневича к уголовной ответственности

15 мая 2024, 10:00  •  269732 просмотра
Дело "Житло-Капитала": куда исчезли миллиарды?

Дело "Житло-Капитала": куда исчезли миллиарды?

15 мая 2024, 07:27  •  288853 просмотра
Российский след видят только должники: как ярлык сотрудничества с рф используют в бизнес-войнах

Российский след видят только должники: как ярлык сотрудничества с рф используют в бизнес-войнах

11 мая 2024, 08:40  •  489029 просмотра

Зеленский о разговоре с Си: он заверил, что Китай поддерживает территориальную целостность Украины

В телефонном разговоре председатель КНР Си Цзиньпин заверил президента Владимира Зеленского, что Китай поддерживает территориальную целостность Украины.

политика •   •  3775 просмотра
Зеленский о разговоре с Си: он заверил, что Китай поддерживает территориальную целостность Украины

В Донецкой области зенитчики 110 бригады сбили вражеский Су-25

Зенитчики 110-й бригады Вооруженных Сил Украины сбили российский самолет Су-25 в Донецкой области, и это уже четвертый самолет противника, сбитый бригадой.

Война •   •  4136 просмотра
В Донецкой области зенитчики 110 бригады сбили вражеский Су-25

"Укрэнерго" может отключать электроэнергию в Харьковской и Полтавской областях для проведения ремонтов после российских обстрелов

19 мая отключения электроэнергии запланированы только в Харьковской и Полтавской областях в связи с проведением аварийно-восстановительных работ на объектах энергетики, поврежденных в результате российских обстрелов 18 мая.

Общество •   •  5505 просмотра
"Укрэнерго" может отключать электроэнергию в Харьковской и Полтавской областях для проведения ремонтов после российских обстрелов

Зеленский назвал самое большое преимущество, которое имеет рф

Зеленский сказал, что самое большое преимущество россии заключается в том, что они могут стрелять любым оружием со своей территории по украинской территории, тогда как Украина не может нанести удар по российским системам на российской земле западным оружием.

Война •   •  8043 просмотра
Зеленский назвал самое большое преимущество, которое имеет рф

Прокуратура показала последствия российского обстрела Харькова

Пять человек, в том числе двое детей, получили ранения, а 8-летняя девочка испытала острую стрессовую реакцию в результате российского обстрела жилого района в Харькове.

Война •   •  10097 просмотра
Прокуратура показала последствия российского обстрела Харькова

На сегодня масштабных прорывов украинской обороны нет - Зеленский

Зеленский заявил, что россияне сегодня не имеют масштабных прорывов в украинской обороне. Как и раньше, они стремятся захватить Донбасс и ослабить украинские силы на фронте.

Война •   •  11116 просмотра
На сегодня масштабных прорывов украинской обороны нет - Зеленский

На Днепропетровщине гражданский мужчина с ножом напал на сержанта ТЦК

Мужчина, вооруженный ножом, напал на военнослужащего ТЦК, который в составе группы проводил военное оповещение в городе Синельниково. В результате нападения военнослужащий получил ножевое ранение руки, нападавшего задержала полиция.

Криминал и ЧП •   •  10798 просмотра
На Днепропетровщине гражданский мужчина с ножом напал на сержанта ТЦК

Зеленский объяснил, для чего рф может осуществить наступление на север

Зеленский считает, что возможное наступление россии на севере Украины может быть очередной попыткой оттянуть украинские войска от Донбасса, который остается их главной целью.

Война •   •  12978 просмотра
Зеленский объяснил, для чего рф может осуществить наступление на север

Президент Грузии ветировал закон об "иноагентах", назвав его препятствием на пути в ЕС

Президент Грузии Саломе Зурабишвили наложила вето на противоречивый "закон об иностранных агентах", назвав его препятствием на европейском пути Грузии и противоречащим Конституции и европейским стандартам.

Новости Мира •   •  11688 просмотра
Президент Грузии ветировал закон об "иноагентах", назвав его препятствием на пути в ЕС

Новыми направлениями штурмовых действий рф днем стали Ивановское и Курдюмовка - Генштаб

Ивановское и Курдюмовка стали новыми районами российских обстрелов в течение дня, а Краматорское направление остается одним из самых горячих участков фронта.

Война •   •  14162 просмотра
Новыми направлениями штурмовых действий рф днем стали Ивановское и Курдюмовка - Генштаб