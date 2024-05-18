Зеленський про розмову з Сі: він запевнив, що Китай підтримує територіальну цілісність України

Лідер Китаю Сі Цзіньпінь у телефонній розмові запевнив президента Володимира Зеленського в тому, що Китай підтримує територіальну цілісність України. Про це Зеленський розповів в інтервʼю французькому інформагентству AFP, передає кореспондент УНН.

Деталі

На запитання, чи виглядає так, що можливе втручання Китаю – це єдиний спосіб змусити путіна відступити, Зеленський відповів, що Китай має вплив на росію.

Я вважаю, що Китай має вплив на росію, тому що є економіка між цими державами. Я вважаю, що це найголовніше, що їх поєднує і може роз’єднати. Це економіка, тому що Китай дуже зацікавлений в ринку Європейського Союзу. Ринок Європи для них пріоритетний. Я не знаю їх стратегію, але є розуміння, що це їх стратегічний напрямок - сказав він.

Зеленський також зазначив, що Китай не хоче втратити росію.

Вони живуть з відчуттям, що якщо росія програє у війні, то це не програш росії – це перемога США. Тобто для них це не перемога України й не програш росії. Вони так сприймають ситуацію, що для них це перемога Заходу, західних сил, а вони хочуть знайти баланс. Тому є ось ця історія і це й складність - пояснив Зеленський.

Зеленський зазначив, що в телефонній розмові президент Китаю Сі Цзіньпінь запевнив його, що Китай підтримує територіальну цілісність України.

Ми розмовляли з китайським лідером телефоном й ми підіймали питання територіальної цілісності, суверенітету. Він мене запевняв, що це не обговорюється і безумовно вони підтримують нашу територіальну цілісність. Вони підтримують, а як будуть діяти, ми зможемо побачити. Принаймні я хотів б побачити. Тому я хотів залучення Китаю до Саміту миру - сказав Зеленський.

Нагадаємо

Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак заявляв, що китайська сторона не дає оцінки щодо своєї можливої участі в Саміті миру. Україна продовжує працювати над залученням Китаю, адже дуже важливо, щоб він був присутній на найвищому рівні.

В Офісі президента України заявили, що країни, які візьмуть участь в Саміті миру, який пройде 15-16 червня у Швейцарії, вироблять спільну переговорну позицію і передадуть її росії.

Китай надає технології для відновлення російського ВПК, що може вплинути на агресію проти України - Блінкен