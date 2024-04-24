Зеленский о новом пакете помощи от США: от "атакамсов" до необходимой ПВО

От "атакамсов" и артиллерии до необходимой ПВО и техники. Так Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал новый пакет помощи США и поблагодарил за поддержку Украины, передает УНН.

Сегодня Президент Байден подписал принятый Конгрессом пакет поддержки - поддержки, в частности, украинской. Путь длиной в полгода преодолен. Кто бы что ни говорил, но мы получаем поддержку, в которой нуждаемся - нуждаемся, чтобы и в дальнейшем защищать жизнь от российских ударов. На днях уже максимально активно работали с нашими американскими друзьями - на всех уровнях, - чтобы оперативно наполнить этот пакет от Соединенных Штатов именно таким оружием, которое нужно нашим воинам. От "атакамсов" и артиллерии, от противотанкового оружия и ракет для "хаймарсов" до необходимой ПВО и техники - сообщил Зеленский во время вечернего обращения.

Он выразил благодарность Президенту Байдену, Конгрессу, всем американцам, которые чувствуют, что нужно выбивать землю из-под ног у путина, не подчиняться ему и только так будет действительно меньше угроз свободе.

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"Вместе мы можем это обеспечить. Спасибо всем американцам на оборонных предприятиях, каждому штату, которые производят оружие, которое сейчас реально защищает демократию и наш образ жизни. Все наше сотрудничество - Украины и Соединенных Штатов, - каждое проявление поддержки нашей защиты сейчас делают сильнее оба наших народа и всех наших партнеров, весь мир, который стремится жить по правилам, а не в условиях насилия и хаоса", - добавил Президент Украины.

Кроме того, Зеленский заверил, что украинцы будут делать все, чтобы компенсировать полгода, которые прошли в дебатах, в сомнениях.

"То, что российский оккупант смог за это время, то, что путин теперь планирует, мы должны развернуть против него. Все его действия на фронте, все его удары по нашей энергетике, инфраструктуре, весь его террор против наших городов и сел - все это должно мобилизовать нас, каждого в мире, кто действительно ценит жизнь, на большее давление на россию. Очень важно, чтобы все наши договоренности с Президентом Байденом были реализованы на сто процентов. Спасибо, Америка!" - резюмировал Зеленский.

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