Под видом борьбы с лудоманией среди военных Гетманцев хочет взять под контроль лицензирование лотерей - Кучухидзе
У предпринимателей лопается терпение из-за действий Гетманцева - участник акции «Щипай меня - не трогай бизнес»
После разблокирования нескольких пунктов пропуска наблюдается нормальное движение грузовиков в обоих направлениях, в очереди 250 предводителей - Демченко
САП будет просить для Сольского арест с возможностью внесения залога
Министру Сольскому, которого подозревают в завладении госземлей, сегодня изберут меру пресечения
Экономист о создании базы образцов табачных изделий: КНИИСЭ - единственное учреждение в Украине, которому мы доверяем в этом вопросе
Скандал с украинскими детьми во Вьетнаме: посол Украины сообщил, что сейчас рассматриваются варианты возвращения детей на родину
В мае активность пыльцы еще останется: аллерголог дал советы, как легче перенести сезон аллергии
Предприниматели поддержали акцию "гусей" против Гетманцева "Щипай меня – не трогай бизнес»
Прокуратура будет настаивать на аресте подозреваемых в нападении и убийстве полицейских в Винницкой области
Зеленский о новом пакете помощи от США: от "атакамсов" до необходимой ПВО
Обсудили ситуацию на фронте и потребность Украины в ПВО: Ермак провел телефонный разговор с Салливаном
Зеленский призвал распространять правду о войне в Украине и усиливать нашу ПВО
Взрыв прогремел в Николаеве - СМИ
В Украине закрыли каждое пятое уголовное производство в области экономики: ОП о результатах аудита
Дроны ГУР атаковали Новолипецкий металлургический комбинат - источник
Днепропетровщина: россияне нанесли 6 атак дронами-камикадзе, и трижды ударили из артиллерии
В Одессе вернули свет для 32 тысяч семей после утренней атаки рф
Банки нарастили выдачу наличных в кассах: на что больше всего выдавали деньги
Италию кибератакуют: почти 30% рост кибервмешательств в 2023 году, в том числе 248 диверсий со стороны пророссийских хакеров
Популярные
В кремле заявили, что не откажутся от идеи "санитарной зоны" в Украине, несмотря на новое дальнобойное вооружение ВСУ
Франция предлагает новые санкции ЕС для борьбы с российской дезинформацией - Bloomberg
Рада одобрила международное сотрудничество громад: что предполагается
На оккупированных территориях захватчики придумали новую схему "отжима" земли у украинцев - Центр сопротивления
В США одобрили потенциальный запрет TikTok: вот что произойдет дальше
Публикации
Восстановление за счет ВСУ
Открестились от ТЭС: как Найем и Кубраков "защищали" энергетику меморандумами
"Выбросьте отсюда этих мафиозных украинцев!": во Вьетнаме разгорелся скандал вокруг украинских детей-сирот и их опекункиЭксклюзив
Пророссийский шабаш в Винницкой области провалился: детали
В Винницкой области поднимают голову пророссийские силы: кто за ними стоит
Зеленский о новом пакете помощи от США: от "атакамсов" до необходимой ПВО
Президент Зеленский поблагодарил США за новый пакет помощи на сумму 1 миллиард долларов, который включает "атакамсы", артиллерию, противотанковое оружие, ракеты для HIMARS, системы противовоздушной обороны и другое необходимое оборудование для защиты Украины от российских атак.
Обсудили ситуацию на фронте и потребность Украины в ПВО: Ермак провел телефонный разговор с Салливаном
Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак обсудил с советником президента США по вопросам национальной безопасности, важность американской помощи Украине в ее противостоянии российской агрессии, включая недавно одобренный пакет помощи в размере 61 миллиард долларов.
Зеленский призвал распространять правду о войне в Украине и усиливать нашу ПВО
Зеленский призвал иностранных послов распространять правду о российском терроре в Украине и помочь укрепить украинскую противовоздушную оборону, поскольку Украина не имеет достаточного количества оружия для защиты жизней по сравнению со способностью России к уничтожению.
Взрыв прогремел в Николаеве - СМИ
В Николаеве, Украина, прогремел взрыв. Городские и областные власти пока не комментировали информацию о взрыве.
В Украине закрыли каждое пятое уголовное производство в области экономики: ОП о результатах аудита
По данным аудита, в Украине было закрыто каждое пятое уголовное производство в экономической сфере, что свидетельствует об уменьшении давления на бизнес во время военного положения.
Дроны ГУР атаковали Новолипецкий металлургический комбинат - источник
Беспилотники украинской военной разведки атаковали и частично уничтожили кислородную станцию и вывели из строя два кислородных блока на Новолипецком металлургическом комбинате в россии.
Днепропетровщина: россияне нанесли 6 атак дронами-камикадзе, и трижды ударили из артиллерии
Российские оккупанты атаковали Никопольский район Днепропетровской области с помощью беспилотников и артиллерии, повредив гражданскую инфраструктуру, но обошлось без жертв.
В Одессе вернули свет для 32 тысяч семей после утренней атаки рф
Энергетики восстановили электроснабжение 32 000 домохозяйств в Одессе после утренней атаки российских войск, которые повредили воздушные линии электропередач, сообщает ДТЭК.
Банки нарастили выдачу наличных в кассах: на что больше всего выдавали деньги
В первом квартале 2024 года кассовые обороты банков выросли: поступления наличных увеличились на 4,8%, а выдачи - на 14,8% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, что свидетельствует о восстановлении экономической активности благодаря повышению заработных плат, социальным выплатам, стабильному валютному рынку и низкой инфляции.
Италию кибератакуют: почти 30% рост кибервмешательств в 2023 году, в том числе 248 диверсий со стороны пророссийских хакеров
Национальное агентство кибербезопасности Италии зафиксировало увеличение количества кибератак на 29% в 2023 году по сравнению с 2022 годом, причем 248 из 319 атак, связанных с войной в Украине, были осуществлены пророссийскими хакерскими группировками.