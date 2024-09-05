Зеленский о катастрофе с F-16: детали будут известны после расследования

Президент Владимир Зеленский заявил, что не может рассказывать детали относительно катастрофы с истребителем F-16 пока не закончено расследование. Об этом он сообщил в интервью NBC News, передает корреспондент УНН.

Я не могу в деталях об этом рассказать в соответствии с нашим законодательством. Нам необходимо закончить наше расследование и тогда мы откроем эту информацию для наших партнеров, что стало причиной, - сказал Зеленский комментируя катастрофу с F-16.

Кроме того, Президент подчеркнул, что в Украине не достаточное количество F-16.

У нас не достаточно F-16. Опять же, это касается всех других пакетов о которых мы говорили...Проблема, что у нас есть положительное решение, но у нас не достаточное количество F-16 и в этом есть проблема, - отметил Зеленский.

У Пентагоні заявили, що Україна очолює розслідування катастрофи F-16

Дополнение

29 августа Генштаб ВСУ официально подтвердил потерю истребителя F-16 и гибель пилота во время отражения ракетного удара РФ. Самолет сбил 4 крылатые ракеты, но потерпел катастрофу при заходе на следующую цель.

В Генштабе добавили, что для выяснения причин аварии назначена специальная комиссия МОУ, которая работает в районе падения самолета.

Как писал УНН, украинский пилот подполковник Алексей Месь погиб при крушении истребителя F-16 в понедельник, 26 августа. В Воздушном командовании "Запад" Воздушных сил ВСУ сообщили, что пилот погиб во время во время отражения российского массированного комбинированного ракетно-авиационного удара и уничтожил три крылатые ракеты и один ударный БпЛА.

Напомним

Украина получила первую партию истребителей F-16 от союзников из числа стран-членов НАТО.

В августе 2023 года Зеленский сообщал, что с Нидерландами договорено о предоставлении Украине 42 самолетов F-16, с Данией о 19.

В мае 2024 года Forbes писал, что Зеленский сообщил, что Бельгия передаст 30 F-16, увеличив до 85 общее количество истребителей, которые Украина должна получить.