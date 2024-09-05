Зеленський про катастрофу з F-16: деталі будуть відомі після розслідування
Київ • УНН
Президент Зеленський заявив, що деталі катастрофи F-16 будуть відомі після завершення розслідування. Він також наголосив на недостатній кількості цих винищувачів в Україні.
Президент Володимир Зеленський заявив, що не може розповідати деталі щодо катастрофи з винищувачем F-16 поки не закінчене розслідування. Про це він повідомив в інтерв’ю NBC News, передає кореспондент УНН.
Я не можу в деталях про це розповісти відповідно до нашого законодавства. Нам необхідно закінчити наше розслідування і тоді ми відкриємо цю інформацію для наших партнерів, що стало причиною,
Окрім того, Президент наголосив, що в України не достатня кількість F-16.
У нас не достатньо F-16. Знову ж таки, це стосується всіх інших пакетів про, які ми говорили…Проблема, що у нас є позитивне рішення, але у нас не достатня кількість F-16 й в цьому є проблема,
У Пентагоні заявили, що Україна очолює розслідування катастрофи F-1604.09.24, 11:52 • 66084 перегляди
Доповнення
29 серпня Генштаб ЗСУ офіційно підтвердив втрату винищувача F-16 та загибель пілота під час відбиття ракетного удару рф. Літак збив 4 крилаті ракети, але зазнав катастрофи при заході на наступну ціль.
У Генштабі додали, що для з’ясування причин аварії призначена спеціальна комісія МОУ, яка працює в районі падіння літака.
Як писав УНН, український пілот підполковник Олексій Месь загинув під час аварії винищувача F-16 у понеділок, 26 серпня. В Повітряному командуванні "Захід" Повітряних сил ЗСУ повідомили, що пілот загинув під час під час відбиття російського масованого комбінованого ракетно-авіаційного удару та знищив три крилаті ракети та один ударний БпЛА.
Нагадаємо
Україна отримала першу партію винищувачів F-16 від союзників з поміж країн-членів НАТО.
У серпні 2023 року Зеленський повідомляв, що з Нідерландами домовлено про надання Україні 42 літаків F-16, з Данією про 19.
В травні 2024 року Forbes писало, що Зеленський повідомив, що Бельгія передасть 30 F-16, збільшивши до 85 загальну кількість винищувачів, які Україна має отримати.