Зеленський підбив підсумок про домовленості щодо F-16: Нідерланди нададуть 42 літаки, Данія - 19
Київ • УНН
КИЇВ. 21 серпня. УНН. Президент Україна Володимир Зеленський повідомив, що з Нідерландами домовлено про надання Україні 42 літаків F-16, з Данією про 19. Про це повідомив Зеленський у вечірньому відеозверненні, передає УНН.
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«Швеція. CV90, бойові машини. Будемо виробляти в Україні. Нідерланди. F-16, домовленість про 42 літаки для України. Данія. F-16, домовленість про 19 літаків для України та розширення тренувальних місій наших пілотів та інженерів. США. Подяка за підтримку нашої авіаційної коаліції та всього українського народу в битві за свободу», - повідомив Зеленський.
Доповнення
У Повітряних силах ЗСУ повідомили, що Україні потрібно 128 винищувачів F-16 для того, щоб замінити старий парк техніки й бути розосередженими по всій території держави.
Данія підтвердила, що разом із Нідерландами передадуть Україні літаки F16.
Президент України Володимир Зеленський повідомляв про позитивне розв'язання питання постачання винищувачів F-16 Україні. Після тренування українських пілотів та інженерів, за словами глави держави, Україні передадуть 42 літаки.
Своєю чергою, Данія передасть Україні 19 легких багатоцільових винищувачів четвертого покоління F-16. Премʼєр-міністр Данії Метте Фредеріксен висловила сподівання, що перші винищувачі F-16 від Данії будуть в Україні ближче до нового року. Їх буде близько шести.