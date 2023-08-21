Зеленский подвел итог о договоренностях по F-16: Нидерланды предоставят 42 самолета, Дания - 19
Киев • УНН
КИЕВ. 21 августа. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что с Нидерландами договорено о предоставлении Украине 42 самолетов F-16, с Данией о 19. Об этом сообщил Зеленский в вечернем видеообращении, передает УНН.
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«Швеция. CV90, боевые машины. Будем производить в Украине. Нидерланды. F-16, договоренность о 42 самолетах для Украины. Дания. F-16, договоренность о 19 самолетах для Украины и расширение тренировочных миссий наших пилотов и инженеров. США. Благодарность за поддержку нашей авиационной коалиции и всего украинского народа в битве за свободу», - сообщил Зеленский.
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В Воздушных силах ВСУ сообщили, что Украине нужно 128 истребителей F-16 для того, чтобы заменить старый парк техники и быть рассредоточенными по всей территории государства.
Дания подтвердила, что вместе с Нидерландами передадут Украине самолеты F16.
Президент Украины Владимир Зеленский сообщал о положительном решении вопроса поставки истребителей F-16 Украине. После тренировки украинских пилотов и инженеров, по словам главы государства, Украине передадут 42 самолета.
В свою очередь, Дания передаст Украине 19 легких многоцелевых истребителей четвертого поколения F-16. Премьер-министр Дании Метте Фредериксен выразила надежду, что первые истребители F-16 от Дании будут в Украине ближе к новому году. Их будет около шести.