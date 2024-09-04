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У Пентагоні заявили, що Україна очолює розслідування катастрофи F-16

У Пентагоні заявили, що Україна очолює розслідування катастрофи F-16

Київ • УНН

 • 66084 перегляди

Речник Пентагону заявив, що Україна відіграє провідну роль у розслідуванні катастрофи літака F-16, яка сталася в серпні. Наразі США не коментують інцидент і радять звертатися за інформацією до української сторони.

У Міністерстві оборони США зазначили, що Україна відіграє провідну роль у розслідуванні катастрофи літака F-16. Про це сказав речник Пентагону генерал Патрік Райдер під час спілкування с журналістами, пише УНН з посиланням на сайт відомства.

Деталі

У нього запитали, чи беруть США участь у розслідування причин катастрофи борта F-16, яка сталася в Україні в серпні.

Як і будь-яка суверенна нація, де стається подібний інцидент, вони відіграють провідну роль у проведенні розслідування. Тому Україна очолює розслідування. В авіаційній спільноті, і це узагальнене твердження, ви завжди будете вчитися на різних інцидентах або завданнях, які застосовуються для засвоєння уроків

- сказав Райдер.

Він зазначив, що зі свого боку не має жодних коментарів для ЗМІ щодо інциденту з F16 та порадив звертатися із запитаннями саме до української сторони.

Нагадаємо

Український пілот, підполковник Олексій Месь, загинув під час аварії винищувача F-16 у понеділок, 26 серпня. В Повітряному командуванні "Захід" Повітряних сил ЗСУ повідомили, що пілот загинув під час під час відбиття російського масованого комбінованого ракетно-авіаційного удару та знищив три крилаті ракети та один ударний БпЛА.  

Авіакатастрофу прокоментував на той момент командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук, запевнивши, що причини з'ясують, а США долучились до розслідування. За даними ЗМІ, американські чиновники вважають, що F-16 в Україні навряд чи був збитий "дружнім вогнем". Розглядаються версії механічної несправності та помилки пілота, а також проблеми в структурі управління авіацією.

У Пентагоні не стали коментувати повідомлення про можливу відправку ракет JASSM Україні04.09.24, 10:35 • 93380 переглядiв

Анастасія Рябоконь

Анастасія Рябоконь

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