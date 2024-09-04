У Пентагоні не стали коментувати повідомлення про можливу відправку ракет JASSM Україні
Київ • УНН
Речник Пентагону Пет Райдер відмовився коментувати повідомлення про можливе надання Україні крилатих ракет JASSM. Він заявив, що не має жодної інформації щодо цього питання.
Речник Пентагону Пет Райдер не став коментувати повідомлення про можливе надання Україні крилатих ракет JASSM, заявивши, що не має жодної інформації щодо цього питання, пише УНН.
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"JASSM. Я бачив ці повідомлення в пресі. Я не маю нічого, щоб надати з цього приводу. Знову ж таки, жодних оголошень, щоб зробити", - сказав речник Пентагону Пет Райдер на брифінгу у відповідь на запитання, чи може підтвердити, чи готуються США відправити в Україну крилаті ракети великої дальності, на тлі того, як було кілька повідомлень про JASSM.
Нагадаємо
Напередодні Reuters повідомляло, що США близькі до домовленості про надання Україні крилатих ракет великої дальності, які можуть уражати ціль в глибині рф. Одразу три співрозмовники заявили, що про включення ракет класу "повітря-поверхня" (JASSM) до пакета озброєнь буде оголошено цієї осені. Проте остаточного рішення щодо цього досі немає.