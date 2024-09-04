В Пентагоне не стали комментировать сообщения о возможной отправке ракет JASSM Украине

Представитель Пентагона Пэт Райдер не стал комментировать сообщения о возможном предоставлении Украине крылатых ракет JASSM, заявив, что не имеет никакой информации по этому вопросу, пишет УНН.

Детали

«JASSM. Я видел эти сообщения в прессе. У меня нет ничего, чтобы предоставить по этому поводу. Опять же, никаких объявлений, чтобы сделать», - сказал представитель Пентагона Пэт Райдер на брифинге в ответ на вопрос, может ли подтвердить, готовятся ли США отправить в Украину крылатые ракеты большой дальности, на фоне того, как было несколько сообщений о JASSM.

Напомним,

Накануне Reuters сообщало, что США близки к договоренности о предоставлении Украине крылатых ракет большой дальности, которые могут поражать цель в глубине России. Сразу три собеседника заявили, что о включении ракет класса «воздух-поверхность» (JASSM) в пакет вооружений будет объявлено этой осенью. Однако окончательного решения по этому поводу до сих пор нет.