У США припустили, що "дружній вогонь" не був причиною збиття F-16 - ЗМІ

ukenru
Ексклюзив
09:27 • 21017 перегляди

Scam-проєкти в Україні: регулятор розповів, як їх виявляють та скільки вже у списку

Ексклюзив
24 березня, 15:27 • 111382 перегляди

У Києві на дівчину впав інформаційний щит: правоохоронці встановлюють обставини інциденту

Ексклюзив
24 березня, 12:16 • 155632 перегляди

Через кібератаку на "Укрзалізницю" на столичному вокзалі утворились великі черги - фото

24 березня, 11:58 • 220465 перегляди

Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

24 березня, 11:26 • 155008 перегляди

Зеленський схвалив створення Вищого адміністративного суду: що зміниться

Ексклюзив
24 березня, 11:21 • 134638 перегляди

Кібератака на "Укрзалізницю": експерт розповів про проблеми із кібербезпекою

Ексклюзив
24 березня, 11:09 • 127261 перегляди

Фармацевтика на війні: "Лікарі без кордонів" розповіли, чи є шанс на доступність ліків біля фронту

Ексклюзив
24 березня, 11:02 • 177684 перегляди

Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"

Ексклюзив
24 березня, 09:46 • 77127 перегляди

Депресія: психологиня розповіла, як розпізнати, лікувати та впоратися зі стресом

24 березня, 08:52 • 85099 перегляди

Зеленський підписав закон про підвищення акцизу на тютюнові вироби

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+10°
 м/с
91 %
749 мм
Мінлива хмарність, найближчі 2 години опадів не очікується
Популярнi новини
Ізюм зазнав масованої атаки "шахедами": у місті спалахнула пожежа

Ізюм зазнав масованої атаки "шахедами": у місті спалахнула пожежа

25 березня, 00:37 • 94350 перегляди
кремль більш зацікавлений у співпраці зі США, ніж у припиненні вогню - ISW

кремль більш зацікавлений у співпраці зі США, ніж у припиненні вогню - ISW

25 березня, 01:10 • 95258 перегляди
Військові моряки показали знищення ворожої міни біля узбережжя Одеси

Військові моряки показали знищення ворожої міни біля узбережжя Одеси

25 березня, 01:26 • 95396 перегляди
Рубіо назвав єдину людину, здатну посадити Україну та росію за стіл переговорів

Рубіо назвав єдину людину, здатну посадити Україну та росію за стіл переговорів

25 березня, 01:55 • 90101 перегляди
Міжнародний день ненародженої дитини та День СБУ: що ще відзначається 25 березня

Міжнародний день ненародженої дитини та День СБУ: що ще відзначається 25 березня

04:30 • 81533 перегляди
Публікації
Міжнародний день ненародженої дитини та День СБУ: що ще відзначається 25 березня

Міжнародний день ненародженої дитини та День СБУ: що ще відзначається 25 березня

04:30 • 81533 перегляди
Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

24 березня, 11:58 • 220465 перегляди
Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"

Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"
Ексклюзив

24 березня, 11:02 • 177684 перегляди
Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху

Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху
Ексклюзив

24 березня, 07:02 • 209928 перегляди
Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

21 березня, 17:51 • 542188 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Суддя відхилив п’ять звинувачень у позові проти репера Diddy на 30 мільйонів доларів

Суддя відхилив п’ять звинувачень у позові проти репера Diddy на 30 мільйонів доларів

10:19 • 16 перегляди
Бам Маргера з'явиться у майбутній відеогрі "Pro Skater"

Бам Маргера з'явиться у майбутній відеогрі "Pro Skater"

08:19 • 9269 перегляди
Каньє Вест втік до Токіо після сварки з Кім у мережі

Каньє Вест втік до Токіо після сварки з Кім у мережі

07:13 • 25098 перегляди
У зірки серіалу “Пліткарка” Еда Вествіка народився син. Його назвали Оскар

У зірки серіалу “Пліткарка” Еда Вествіка народився син. Його назвали Оскар

24 березня, 19:57 • 30825 перегляди
Лорен Санчес загадково натякнула на весілля з засновником Amazon Джеффом Безосом

Лорен Санчес загадково натякнула на весілля з засновником Amazon Джеффом Безосом

24 березня, 16:15 • 50244 перегляди
Актуальне
У США припустили, що "дружній вогонь" не був причиною збиття F-16 - ЗМІ

У США припустили, що "дружній вогонь" не був причиною збиття F-16 - ЗМІ

Київ • УНН

 • 59634 перегляди

Американські чиновники вважають, що F-16 в Україні навряд чи був збитий "дружнім вогнем". Розглядаються версії механічної несправності та помилки пілота, а також проблеми в структурі управління авіацією.

Два високопоставлені американські військові чиновники заявили, що дружній вогонь, імовірно, не був причиною збиття винищувача F-16 в Україні. Про це УНН повідомляє з посиланням на The New York Times.

Деталі

Повідомляється, що два високопоставлені американські військові чиновники заявили, що дружній вогонь, імовірно, не був причиною збиття F-16, і що американські та українські слідчі розглядають різні можливості. Вони можуть включати механічну несправність або помилку пілота.

Один пілот на умовах анонімності сказав, що "структура управління авіацією в Україні застаріла". Але пілот зазначив, що було б неправильно покладати всю провину на колишнього командира, який мав досвід роботи в ППО і вміло виконував свою роботу.

За його словами, проблеми лежать глибше і пов'язані з бюрократичною структурою управління, яка занадто часто винагороджує тих, хто не ставить під сумнів авторитет і чиє мислення може бути застарілим.

У пілотів є безліч завдань, навіть на землі, а бюрократія - це ракова пухлина авіації.

- сказав він.

Доповнення

Заступниця голови оборонного комітету Ради, народна депутатка Мар'яна Безугла повідомила, що F-16 українського пілота Олексія "Moonfish" Меся, ймовірно, був збитий зенітно-ракетним комплексом Patriot через дискоординацію між підрозділами.

Генштаб ЗСУ офіційно підтвердив втрату винищувача F-16 і загибель пілота під час відбиття ракетного удару РФ. Літак збив 4 крилаті ракети, але зазнав катастрофи під час заходу на наступну ціль.

У Генштабі додали, що для з'ясування причин аварії призначено спеціальну комісію МОУ, яка працює в районі падіння літака.

Нагадаємо

Український пілот підполковник Олексій Месь загинув під час аварії винищувача F-16 у понеділок, 26 серпня. У Повітряному командуванні "Захід" Повітряних сил ЗСУ повідомили, що пілот загинув під час відбиття російського масованого комбінованого ракетно-авіаційного удару та знищив три крилаті ракети й один ударний БпЛА.

США не відправлять цивільних фахівців для обслуговування F-16 в Україні - The Wall Street Journal31.08.2024, 12:52 • 96427 переглядiв

Анна Мурашко

Анна Мурашко

ВійнаПолітика

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$273.96
Brent
$72.82
Bitcoin
$87,252.00
S&P 500
$5,758.77
Газ TTF
$42.24
Золото
$3,055.66
Ethereum
$2,070.07