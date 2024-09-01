У США припустили, що "дружній вогонь" не був причиною збиття F-16 - ЗМІ
Київ • УНН
Американські чиновники вважають, що F-16 в Україні навряд чи був збитий "дружнім вогнем". Розглядаються версії механічної несправності та помилки пілота, а також проблеми в структурі управління авіацією.
Два високопоставлені американські військові чиновники заявили, що дружній вогонь, імовірно, не був причиною збиття винищувача F-16 в Україні. Про це УНН повідомляє з посиланням на The New York Times.
Деталі
Повідомляється, що два високопоставлені американські військові чиновники заявили, що дружній вогонь, імовірно, не був причиною збиття F-16, і що американські та українські слідчі розглядають різні можливості. Вони можуть включати механічну несправність або помилку пілота.
Один пілот на умовах анонімності сказав, що "структура управління авіацією в Україні застаріла". Але пілот зазначив, що було б неправильно покладати всю провину на колишнього командира, який мав досвід роботи в ППО і вміло виконував свою роботу.
За його словами, проблеми лежать глибше і пов'язані з бюрократичною структурою управління, яка занадто часто винагороджує тих, хто не ставить під сумнів авторитет і чиє мислення може бути застарілим.
У пілотів є безліч завдань, навіть на землі, а бюрократія - це ракова пухлина авіації.
Доповнення
Заступниця голови оборонного комітету Ради, народна депутатка Мар'яна Безугла повідомила, що F-16 українського пілота Олексія "Moonfish" Меся, ймовірно, був збитий зенітно-ракетним комплексом Patriot через дискоординацію між підрозділами.
Генштаб ЗСУ офіційно підтвердив втрату винищувача F-16 і загибель пілота під час відбиття ракетного удару РФ. Літак збив 4 крилаті ракети, але зазнав катастрофи під час заходу на наступну ціль.
У Генштабі додали, що для з'ясування причин аварії призначено спеціальну комісію МОУ, яка працює в районі падіння літака.
Нагадаємо
Український пілот підполковник Олексій Месь загинув під час аварії винищувача F-16 у понеділок, 26 серпня. У Повітряному командуванні "Захід" Повітряних сил ЗСУ повідомили, що пілот загинув під час відбиття російського масованого комбінованого ракетно-авіаційного удару та знищив три крилаті ракети й один ударний БпЛА.
США не відправлять цивільних фахівців для обслуговування F-16 в Україні - The Wall Street Journal31.08.2024, 12:52 • 96427 переглядiв