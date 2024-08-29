F-16 украинского пилота Алексея Меся, вероятно, был сбит ЗРК Patriot из-за дискоординации - нардеп

F-16 украинского пилота Алексея "Moonfish" Меся, вероятно, был сбит зенитно-ракетным комплексом Patriot из-за дискоординации между подразделениями. Об этом сообщила заместитель председателя оборонного комитета Рады, народный депутат Марьяна Безуглая, передает УНН.

"По моей информации F-16 украинского пилота Алексея "Moonfish" Меся был сбит зенитно-ракетным комплексом Patriot из-за дискоординации между подразделениями. В докладах отметили, что он "не справился с управлением". Событие произошло во время одной из самых мощных воздушных атак россиян 26 августа", - сообщила в своем Telegram-канале Безуглая.

Официального подтверждения от Генштаба или Минобороны данная информация пока не имеет.

Добавим

Ранее Генштаб ВСУ официально подтвердил потерю истребителя F-16 и гибель пилота во время отражения ракетного удара РФ. Самолет сбил 4 крылатые ракеты, но потерпел катастрофу при заходе на следующую цель.

В Генштабе добавили, что для выяснения причин аварии назначена специальная комиссия МОУ, которая работает в районе падения самолета.

Напомним

Украинский пилот подполковник Алексей Месь погиб во время аварии истребителя F-16 в понедельник, 26 августа. В Воздушном командовании "Запад" Воздушных сил ВСУ сообщили, что пилот погиб во время во время отражения российского массированного комбинированного ракетно-авиационного удара и уничтожил три крылатые ракеты и один ударный БпЛА.