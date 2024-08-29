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F-16 українського пілота Олексія Меся, ймовірно, був збитий ЗРК Patriot через дискоординацію - нардеп

Київ • УНН

 • 51841 перегляди

Заступниця голови оборонного комітету Ради повідомила, що F-16 пілота Олексія Меся, ймовірно, був збитий ЗРК Patriot через дискоординацію. Офіційного підтвердження від Генштабу чи Міноборони дана інформація наразі не має.

F-16 українського пілота Олексія "Moonfish" Меся, ймовірно, був збитий зенітно-ракетним комплексом Patriot через дискоординацію між підрозділами. Про це повідомила заступниця голови оборонного комітету Ради, народна депутатка Мар'яна Безугла, передає УНН.

"За моєю інформацією F-16 українського пілота Олексія "Moonfish" Меся був збитий зенітно-ракетним комплексом Patriot через дискоординацію між підрозділами. У доповідях зазначили, що він "не впорався з керуванням". Подія трапилась під час однієї з найпотужніших повітряних атак росіян 26 серпня", - повідомила у своєму Telegram-каналі Безугла.

Офіційного підтвердження від Генштабу чи Міноборони дана інформація наразі не має.

Додамо

Раніше Генштаб ЗСУ офіційно підтвердив втрату винищувача F-16 та загибель пілота під час відбиття ракетного удару рф. Літак збив 4 крилаті ракети, але зазнав катастрофи при заході на наступну ціль.

У Генштабі додали, що для зʼясування причин аварії призначена спеціальна комісія МОУ, яка працює в районі падіння літака.

Нагадаємо

Український пілот підполковник Олексій Месь загинув під час аварії винищувача F-16 у понеділок, 26 серпня. В Повітряному командуванні "Захід" Повітряних сил ЗСУ повідомили, що пілот загинув під час під час відбиття російського масованого комбінованого ракетно-авіаційного удару та знищив три крилаті ракети та один ударний БпЛА.

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

Війна

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