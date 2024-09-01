В США предположили, что "дружественный огонь" не был причиной сбития F-16 – СМИ

Два высокопоставленных американских военных чиновника заявили, что дружественный огонь, вероятно, не был причиной сбития истребителя F-16 в Украине. Об этом УНН сообщает со ссылкой на The New York Times.

Детали

Сообщается, что два высокопоставленных американских военных чиновника заявили, что дружественный огонь, вероятно, не был причиной сбития F-16, и что американские и украинские следователи рассматривают различные возможности. Они могут включать механическую неисправность или ошибку пилота.

Один пилот на условиях анонимности сказал, что "структура управления авиацией в Украине устарела". Но пилот отметил, что было бы неправильно возлагать всю вину на бывшего командира, который имел опыт работы в ПВО и умело выполнял свою работу.

По его словам, проблемы лежат глубже и связаны с бюрократической структурой управления, которая слишком часто вознаграждает тех, кто не подвергает сомнению авторитет и чье мышление может быть устаревшим.

У пилотов есть множество задач, даже на земле, а бюрократия — это раковая опухоль авиации. - сказал он.

Дополнение

Заместитель председателя оборонного комитета Рады, народный депутат Марьяна Безуглая сообщила, что F-16 украинского пилота Алексея "Moonfish" Меся, вероятно, был сбит зенитно-ракетным комплексом Patriot из-за дискоординации между подразделениями.

Генштаб ВСУ официально подтвердил потерю истребителя F-16 и гибель пилота во время отражения ракетного удара РФ. Самолет сбил 4 крылатые ракеты, но потерпел катастрофу при заходе на следующую цель.

В Генштабе добавили, что для выяснения причин аварии назначена специальная комиссия МОУ, которая работает в районе падения самолета.

Напомним

Украинский пилот подполковник Алексей Месь погиб во время аварии истребителя F-16 в понедельник, 26 августа. В Воздушном командовании "Запад" Воздушных сил ВСУ сообщили, что пилот погиб во время отражения российского массированного комбинированного ракетно-авиационного удара и уничтожил три крылатые ракеты и один ударный БпЛА.

США не отправят гражданских специалистов для обслуживания F-16 в Украине - The Wall Street Journal