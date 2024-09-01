В США предположили, что "дружественный огонь" не был причиной сбития F-16 – СМИ
Киев • УНН
Американские чиновники считают, что F-16 в Украине вряд ли был сбит "дружественным огнем". Рассматриваются версии механической неисправности и ошибки пилота, а также проблемы в структуре управления авиацией.
Два высокопоставленных американских военных чиновника заявили, что дружественный огонь, вероятно, не был причиной сбития истребителя F-16 в Украине. Об этом УНН сообщает со ссылкой на The New York Times.
Детали
Сообщается, что два высокопоставленных американских военных чиновника заявили, что дружественный огонь, вероятно, не был причиной сбития F-16, и что американские и украинские следователи рассматривают различные возможности. Они могут включать механическую неисправность или ошибку пилота.
Один пилот на условиях анонимности сказал, что "структура управления авиацией в Украине устарела". Но пилот отметил, что было бы неправильно возлагать всю вину на бывшего командира, который имел опыт работы в ПВО и умело выполнял свою работу.
По его словам, проблемы лежат глубже и связаны с бюрократической структурой управления, которая слишком часто вознаграждает тех, кто не подвергает сомнению авторитет и чье мышление может быть устаревшим.
У пилотов есть множество задач, даже на земле, а бюрократия — это раковая опухоль авиации.
Дополнение
Заместитель председателя оборонного комитета Рады, народный депутат Марьяна Безуглая сообщила, что F-16 украинского пилота Алексея "Moonfish" Меся, вероятно, был сбит зенитно-ракетным комплексом Patriot из-за дискоординации между подразделениями.
Генштаб ВСУ официально подтвердил потерю истребителя F-16 и гибель пилота во время отражения ракетного удара РФ. Самолет сбил 4 крылатые ракеты, но потерпел катастрофу при заходе на следующую цель.
В Генштабе добавили, что для выяснения причин аварии назначена специальная комиссия МОУ, которая работает в районе падения самолета.
Напомним
Украинский пилот подполковник Алексей Месь погиб во время аварии истребителя F-16 в понедельник, 26 августа. В Воздушном командовании "Запад" Воздушных сил ВСУ сообщили, что пилот погиб во время отражения российского массированного комбинированного ракетно-авиационного удара и уничтожил три крылатые ракеты и один ударный БпЛА.
США не отправят гражданских специалистов для обслуживания F-16 в Украине - The Wall Street Journal31 августа 2024, 09:52 • 94596 просмотров