В Пентагоне заявили, что Украина возглавляет расследование катастрофы F-16
Киев • УНН
Представитель Пентагона заявил, что Украина играет ведущую роль в расследовании катастрофы самолета F-16, которая произошла в августе. Сейчас США не комментируют инцидент и советуют обращаться за информацией к украинской стороне.
В Министерстве обороны США отметили, что Украина играет ведущую роль в расследовании катастрофы самолета F-16. Об этом сказал представитель Пентагона генерал Патрик Райдер во время общения с журналистами, пишет УНН со ссылкой на сайт ведомства.
Детали
У него спросили, участвуют ли США в расследовании причин катастрофы борта F-16, которая произошла в Украине в августе.
Как и любая суверенная нация, где происходит подобный инцидент, они играют ведущую роль в проведении расследования. Поэтому Украина возглавляет расследование. В авиационном сообществе, и это обобщенное утверждение, вы всегда будете учиться на различных инцидентах или задачах, которые применяются для извлечения уроков
Он отметил, что со своей стороны не имеет никаких комментариев для СМИ относительно инцидента с F16 и посоветовал обращаться с вопросами именно к украинской стороне.
Напомним
Украинский пилот, подполковник Алексей Месь, погиб при крушении истребителя F-16 в понедельник, 26 августа. В Воздушном командовании "Запад" Воздушных сил ВСУ сообщили, что пилот погиб во время отражения российского массированного комбинированного ракетно-авиационного удара и уничтожил три крылатые ракеты и один ударный БпЛА.
Авиакатастрофу прокомментировал на тот момент командующий Воздушных сил ВСУ Николай Олещук, заверив, что причины выяснят, а США присоединились к расследованию. По данным СМИ, американские чиновники считают, что F-16 в Украине вряд ли был сбит "дружественным огнем". Рассматриваются версии механической неисправности и ошибки пилота, а также проблемы в структуре управления авиацией.
У Пентагоні не стали коментувати повідомлення про можливу відправку ракет JASSM Україні4 сентября 2024, 07:35 • 62771 просмотр