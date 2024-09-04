В Пентагоне заявили, что Украина возглавляет расследование катастрофы F-16

В Министерстве обороны США отметили, что Украина играет ведущую роль в расследовании катастрофы самолета F-16. Об этом сказал представитель Пентагона генерал Патрик Райдер во время общения с журналистами, пишет УНН со ссылкой на сайт ведомства.

Детали

У него спросили, участвуют ли США в расследовании причин катастрофы борта F-16, которая произошла в Украине в августе.

Как и любая суверенная нация, где происходит подобный инцидент, они играют ведущую роль в проведении расследования. Поэтому Украина возглавляет расследование. В авиационном сообществе, и это обобщенное утверждение, вы всегда будете учиться на различных инцидентах или задачах, которые применяются для извлечения уроков - сказал Райдер.

Он отметил, что со своей стороны не имеет никаких комментариев для СМИ относительно инцидента с F16 и посоветовал обращаться с вопросами именно к украинской стороне.

Напомним

Украинский пилот, подполковник Алексей Месь, погиб при крушении истребителя F-16 в понедельник, 26 августа. В Воздушном командовании "Запад" Воздушных сил ВСУ сообщили, что пилот погиб во время отражения российского массированного комбинированного ракетно-авиационного удара и уничтожил три крылатые ракеты и один ударный БпЛА.

Авиакатастрофу прокомментировал на тот момент командующий Воздушных сил ВСУ Николай Олещук, заверив, что причины выяснят, а США присоединились к расследованию. По данным СМИ, американские чиновники считают, что F-16 в Украине вряд ли был сбит "дружественным огнем". Рассматриваются версии механической неисправности и ошибки пилота, а также проблемы в структуре управления авиацией.

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