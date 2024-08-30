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Командувач ПС ЗСУ про катастрофу F-16: ніхто нічого не приховує, причини з'ясують, США долучились

Командувач ПС ЗСУ про катастрофу F-16: ніхто нічого не приховує, причини з'ясують, США долучились

Київ • УНН

 • 27847 перегляди

Микола Олещук прокоментував авіакатастрофу F-16, в якій загинув український пілот. Він запевнив, що причини з'ясують, а США вже долучились до розслідування.

Командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук прокоментував авіакатастрофу F-16, в якій загинув український пілот. Він запевнив, що ніхто нічого не приховував і не приховує, причини з'ясують, а США вже долучились до розслідування, і відповів на пост у соцмережах нардепки Мар'яни Безуглої, пише УНН.

Деталі

"Жахлива авіаційна катастрофа літака F-16, який пілотував один із найкращих українських льотчиків-винищувачів Олексій Месь, сколихнула увесь світ. Так, 26 серпня 2024 року, у день наймасштабнішого обстрілу України, ми втратили підготовленого пілота, втратили F-16, але ми не втратили людяність і віру в перемогу. Безумовно, ми з’ясуємо причини авіаційної катастрофи. Ніхто нічого не приховував і не приховує! Усе вище керівництво одразу отримало доповідь про катастрофу. Отримали попередній звіт і партнери зі США, які уже долучилися до розслідування причин. Запевняю, що уже проводиться детальний аналіз, йде розслідування. Маємо ретельно розібратись, що сталось, які обставини, чия відповідальність. І це буде зроблено!" - вказав командувач Повітряних сил генерал-лейтенант Микола Олещук у Telegram.

"Інформація про такі інциденти не може видаватись миттєво у публічний простір і не може деталізуватись для медіа. Війна в країні! Але це байдуже для людей, які обрали Мар’яну Безуглу як інструмент для дискредитації вищого військового керівництва. Повісити усіх собак на військо не вийде. Тому я звертаюсь до народної депутатки, яка давно продала своє ім’я, для досягнення цих мерзенних цілей. Мар’яно, прийде час, проситимете вибачення перед усім військом за те, що накоїли, сподіваюсь у суді! Ви у черговий раз не лише вилили бруд на мене особисто і на Повітряні сили, ви дискредитували виробників американської зброї – основного союзника України – США! Ви знову стали основним ньюзмейкером ворожої пропаганди і б’єте всі рекорди на російському телебаченні! Вам аплодує вся росія! Не допомагаєте, то хоча б не заважайте нам воювати!" - підкреслив командувач ПС ЗСУ.

Доповнення

Напередодні Мар'яна Безугла поділилася інформацією, що, за її джерелами, нібито сталося з винищувачем, який зазнав катастрофи.

Втрата пілота та літака: Генштаб офіційно підтвердив аварію F-1629.08.24, 19:51 • 30090 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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