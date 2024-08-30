Командующий ВС ВСУ о катастрофе F-16: никто ничего не скрывает, причины выяснят, США присоединились

Командующий Воздушных сил ВСУ Николай Олещук прокомментировал авиакатастрофу F-16, в которой погиб украинский пилот. Он заверил, что никто ничего не скрывал и не скрывает, причины выяснят, а США уже присоединились к расследованию, и ответил на пост нардепа Марьяны Безуглой, пишет УНН.

Детали

"Ужасная авиационная катастрофа самолета F-16, который пилотировал один из лучших украинских летчиков-истребителей Алексей Месь, всколыхнула весь мир. Так, 26 августа 2024 года, в день самого масштабного обстрела Украины, мы потеряли подготовленного пилота, потеряли F-16, но мы не потеряли человечность и веру в победу. Безусловно, мы выясняем причины авиационной катастрофы. Никто ничего не скрывал и не скрывает! Все высшее руководство сразу получило доклад о катастрофе. Получили предварительный отчет и партнеры из США, которые уже присоединились к участию в расследовании причин. Уверяю, что уже проводится детальный анализ, идет расследование. Должны тщательно разобраться, что произошло, какие обстоятельства, чья ответственность. И это будет сделано!", - указал командующий Воздушных сил ВСУ генерал-лейтенант Николай Олещук в Telegram.

"Информация о таких инцидентах не может выдаваться мгновенно в публичное пространство и не может детализироваться для медиа. Война в стране! Но это безразлично для людей, которые выбрали Марьяну Безуглую как инструмент для дискредитации высшего военного руководства. Повесить всех собак на войско не получится. Поэтому я обращаюсь к народному депутату, которая давно продала свое имя, для достижения этих мерзких целей. Марьяна, придет время, будете просить прощения перед всем войском за то, что натворили, надеюсь в суде! Вы в очередной раз не только вылили грязь на меня лично и на Воздушные силы, вы дискредитировали производителей американского оружия - основного союзника Украины - США! Вы снова стали основным ньюзмейкером вражеской пропаганды и бьете все рекорды на российском телевидении! Вам аплодирует вся россия! Не помогаете, то хотя бы не мешайте нам воевать!", - сказал командующий ВС ВСУ.

Дополнение

Накануне Марьяна Безуглая поделилась информацией, что, по ее источникам, якобы произошло с истребителем, потерпевшим катастрофу.

Потеря пилота и самолета: Генштаб официально подтвердил аварию F-16