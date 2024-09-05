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Зеленський пояснив, чому Україна не може посилити тотально бригади

Зеленський пояснив, чому Україна не може посилити тотально бригади

Київ • УНН

 • 15918 перегляди

Президент Зеленський пояснив, що Україна не може тотально посилити свої бригади через повільне надходження пакетів допомоги зі США. Україна очікує на всі проголосовані пакети для міцного протистояння російській агресії.

Україна не може  посилити повністю, тотально українські бригади, щоб стояти міцно проти росії, тому що пакети допомоги, які були проголосовані в США дуже повільно "йдуть".

Про це повідомив Президент Володимир Зеленський в інтерв’ю NBC News, передає кореспондент УНН.

Є позитив, є рішення Конгресу, але є й негатив, що всі ті пакети, які було проголосовані досі ми очікуємо в Україні. Є негативна сторона, що дуже повільно йдуть ці пакети, ці процеси, тому ми не можемо ще посилити повністю, тотально наші бригади, щоб вони, я вже не говорю про перевагу на полі бою проти росії, тому що в них достатньо техніки й різних засобів, але ми говоримо, що для того, щоб все ж таки стояти міцно

- сказав Зеленський.

Тому Президент наголосив, що Україна дуже очікує на всі ті пакети, які були проголосовані.  

Глава МЗС Литви розкритикував Захід за повільну підтримку України29.08.24, 16:54 • 23250 переглядiв

Доповнення 

В липні Зеленський повідомляв, що в Україні 14 бригад, які неукомплектовані сформовані давно. Вони не зовсім без зброї. Щось почало надходити, артилерія тощо, але до позитивного результату ще довго.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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