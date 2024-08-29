Глава МЗС Литви розкритикував Захід за повільну підтримку України

Міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс розкритикував західні країни за те, що вони занадто повільно надають підтримку Україні у боротьбі проти агресії рф. Таку заяву він зробив перед неформальною зустріччю міністрів закордонних справ ЄС у Брюсселі, передає УНН із посиланням на Lrt.

Ми створюємо наратив, історію, розповідаючи нашим громадянам, що ми боремося за добру справу, але коли справа доходить до надання підтримки, історія іноді зовсім інша" - заявив Габріелюс Ландсбергіс.

Він вказав, що обіцяні Вашингтоном зенітно-ракетні комплекси Patriot так і не були поставлені. З червня не було поставлено жодного нового пакета боєприпасів, а з тих винищувачів F-16, які були поставлені, лише кілька були введені в експлуатацію.

"Ми зробили приблизні підрахунки, що газ і нафта, які росія продає нашому співтовариству, і податки, які вона отримує від цих продажів, можуть бути використані для здійснення шести таких атак ( як 26 серпня ред.) проти України. Враховуючи, що ми не тільки купуємо газ і нафту... Тож я знову запитую, чи ми не є частиною проблеми?", - підкреслив він.

Доповнення

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, прибувши на засідання Ради ЄС із закордонних справ, вказав на питання затримок між оголошенням та доставкою військової допомоги і закликав інвестувати в українську оборонну промисловість як найефективніший спосіб забезпечення зброєю.