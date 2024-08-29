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Глава МЗС Литви розкритикував Захід за повільну підтримку України

Глава МЗС Литви розкритикував Захід за повільну підтримку України

Київ • УНН

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Міністр закордонних справ Литви розкритикував західні країни за повільну підтримку України. Він вказав на невиконані обіцянки та продовження купівлі російських енергоносіїв.

Міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс розкритикував західні країни за те, що вони занадто повільно надають підтримку Україні у боротьбі проти агресії рф. Таку заяву він зробив  перед неформальною зустріччю міністрів закордонних справ ЄС у Брюсселі, передає УНН із посиланням на Lrt

Ми створюємо наратив, історію, розповідаючи нашим громадянам, що ми боремося за добру справу, але коли справа доходить до надання підтримки, історія іноді зовсім інша"

- заявив Габріелюс Ландсбергіс. 

Він вказав, що обіцяні Вашингтоном зенітно-ракетні комплекси Patriot так і не були поставлені. З червня не було поставлено жодного нового пакета боєприпасів, а з тих винищувачів F-16, які були поставлені, лише кілька були введені в експлуатацію. 

"Ми зробили приблизні підрахунки, що газ і нафта, які росія продає нашому співтовариству, і податки, які вона отримує від цих продажів, можуть бути використані для здійснення шести таких атак ( як 26 серпня ред.) проти України. Враховуючи, що ми не тільки купуємо газ і нафту... Тож я знову запитую, чи ми не є частиною проблеми?", - підкреслив він.

Доповнення 

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, прибувши на засідання Ради ЄС із закордонних справ, вказав на питання затримок між оголошенням та доставкою військової допомоги і закликав інвестувати в українську оборонну промисловість як найефективніший спосіб забезпечення зброєю. 

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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