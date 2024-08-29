Глава МИД Литвы раскритиковал Запад за медленную поддержку Украины

Министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис раскритиковал западные страны за то, что они слишком медленно оказывают поддержку Украине в борьбе против агрессии рф. Такое заявление он сделал перед неформальной встречей министров иностранных дел ЕС в Брюсселе, передает УНН со ссылкой на Lrt.

Мы создаем нарратив, историю, рассказывая нашим гражданам, что мы боремся за доброе дело, но когда дело доходит до оказания поддержки, история иногда совсем другая" - заявил Габриэлюс Ландсбергис.

Он указал, что обещанные Вашингтоном зенитно-ракетные комплексы Patriot так и не были поставлены. С июня не было поставлено ни одного нового пакета боеприпасов, а из тех истребителей F-16, которые были поставлены, лишь несколько были введены в эксплуатацию.

"Мы сделали приблизительные подсчеты, что газ и нефть, которые россия продает нашему сообществу, и налоги, которые она получает от этих продаж, могут быть использованы для осуществления шести таких атак (как 26 августа - ред.) против Украины. Учитывая, что мы не только покупаем газ и нефть... Поэтому я снова спрашиваю, не являемся ли мы частью проблемы?", - подчеркнул он.

Дополнение

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, прибыв на заседание Совета ЕС по иностранным делам, указал на вопрос задержек между объявлением и доставкой военной помощи и призвал инвестировать в украинскую оборонную промышленность как самый эффективный способ обеспечения оружием.