Глава МИД Литвы раскритиковал Запад за медленную поддержку Украины
Киев • УНН
Министр иностранных дел Литвы раскритиковал западные страны за медленную поддержку Украины. Он указал на невыполненные обещания и продолжение покупки российских энергоносителей.
Министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис раскритиковал западные страны за то, что они слишком медленно оказывают поддержку Украине в борьбе против агрессии рф. Такое заявление он сделал перед неформальной встречей министров иностранных дел ЕС в Брюсселе, передает УНН со ссылкой на Lrt.
Мы создаем нарратив, историю, рассказывая нашим гражданам, что мы боремся за доброе дело, но когда дело доходит до оказания поддержки, история иногда совсем другая"
Он указал, что обещанные Вашингтоном зенитно-ракетные комплексы Patriot так и не были поставлены. С июня не было поставлено ни одного нового пакета боеприпасов, а из тех истребителей F-16, которые были поставлены, лишь несколько были введены в эксплуатацию.
"Мы сделали приблизительные подсчеты, что газ и нефть, которые россия продает нашему сообществу, и налоги, которые она получает от этих продаж, могут быть использованы для осуществления шести таких атак (как 26 августа - ред.) против Украины. Учитывая, что мы не только покупаем газ и нефть... Поэтому я снова спрашиваю, не являемся ли мы частью проблемы?", - подчеркнул он.
Дополнение
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, прибыв на заседание Совета ЕС по иностранным делам, указал на вопрос задержек между объявлением и доставкой военной помощи и призвал инвестировать в украинскую оборонную промышленность как самый эффективный способ обеспечения оружием.