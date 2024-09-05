Зеленский объяснил, почему Украина не может усилить тотально бригады
Киев • УНН
Президент Зеленский объяснил, что Украина не может тотально усилить свои бригады из-за медленного поступления пакетов помощи из США. Украина ожидает все проголосованные пакеты для прочного противостояния российской агрессии.
Украина не может усилить полностью, тотально украинские бригады, чтобы стоять крепко против России, потому что пакеты помощи, которые были проголосованы в США очень медленно «идут».
Об этом сообщил Президент Владимир Зеленский в интервью NBC News, передает корреспондент УНН.
Есть позитив, есть решение Конгресса, но есть и негатив, что все те пакеты, которые были проголосованы до сих пор мы ожидаем в Украине. Есть негативная сторона, что очень медленно идут эти пакеты, эти процессы, поэтому мы не можем еще усилить полностью, тотально наши бригады, чтобы они, я уже не говорю о преимуществе на поле боя против России, потому что у них достаточно техники и различных средств, но мы говорим, что для того, чтобы все же стоять крепко
Поэтому Президент подчеркнул, что Украина очень ожидает все те пакеты, которые были проголосованы.
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В июле Зеленский сообщал, что в Украине 14 бригад, которые неукомплектованы сформированы давно. Они не совсем без оружия. Что-то начало поступать, артиллерия и так далее, но до положительного результата еще долго.