Зеленский объяснил, почему Украина не может усилить тотально бригады

Украина не может усилить полностью, тотально украинские бригады, чтобы стоять крепко против России, потому что пакеты помощи, которые были проголосованы в США очень медленно «идут».

Об этом сообщил Президент Владимир Зеленский в интервью NBC News, передает корреспондент УНН.

Есть позитив, есть решение Конгресса, но есть и негатив, что все те пакеты, которые были проголосованы до сих пор мы ожидаем в Украине. Есть негативная сторона, что очень медленно идут эти пакеты, эти процессы, поэтому мы не можем еще усилить полностью, тотально наши бригады, чтобы они, я уже не говорю о преимуществе на поле боя против России, потому что у них достаточно техники и различных средств, но мы говорим, что для того, чтобы все же стоять крепко - сказал Зеленский.

Поэтому Президент подчеркнул, что Украина очень ожидает все те пакеты, которые были проголосованы.

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Дополнение

В июле Зеленский сообщал, что в Украине 14 бригад, которые неукомплектованы сформированы давно. Они не совсем без оружия. Что-то начало поступать, артиллерия и так далее, но до положительного результата еще долго.