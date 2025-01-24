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Зеленский "не ангел", он также не должен был допустить войны – Трамп

Зеленский "не ангел", он также не должен был допустить войны – Трамп

Киев  •  УНН

 • 1229 просмотра

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Дональд Трамп заявил, что Зеленский "не ангел" и не должен был допускать войну, так как мог заключить сделку. Экс-президент США также пригрозил Путину новыми санкциями и заявил о готовности встретиться с ним.

Президент США Дональд Трамп заявил, что Владимир Зеленский не ангел, он тоже не должен был допускать эту войну.

Об этом УНН сообщает со ссылкой на Fox News.

путин тоже не должен был этого делать. Я имею в виду, я виню не только то, что путин не должен был этого делать. Он не должен был этого делать, и это должно прекратиться

- сказал Трамп.

Он пригрозил авторитарному лидеру в своем посте на Truth Social в среду, призвав его заключить сделку или столкнуться с большим экономическим давлением.

В четверг он сообщил журналистам в Белом доме, что президент Украины Владимир Зеленский уже сказал ему, что готов вести переговоры о прекращении войны.

С него хватит. Он тоже не должен был допускать этого. Знаете, если он не ангел, он не должен был допускать эту войну. Прежде всего, он борется с гораздо большей силой, ясно? Гораздо большей

- сказал Трамп ведущему Fox News Шону Хэннити.

Трамп заявил, что Зеленский не должен был этого делать, потому что они могли бы заключить сделку.

Зеленский боролся с гораздо более крупной сущностью — гораздо более крупной, гораздо более могущественной. Он не должен был этого делать, потому что мы могли бы заключить сделку, и это была бы сделка, которая была бы — это была бы сделка, которая ничего бы не значила. Я мог бы заключить эту сделку так легко, и Зеленский решил, что "я хочу драки"

- сказал Трамп.

Кроме того, отмечается, что Трамп призвал положить конец российско-украинской войне в рамках своего первого интервью с момента возвращения в Белый дом, заявив, что владимир путин никогда не должен был начинать полномасштабное вторжение в 2022 году.

Трамп сообщил ведущему Fox News Шону Хэннити, что с начала войны погибло около 850 000 российских солдат и 700 000 украинских солдат.

Это люди, которых просто убивают на этом поле боя миллионами. Они уже погибли, а города - города похожи на места сноса

- сказал он в интервью, которое вышло на канале Hannity.

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Дополнение

Трамп заявил, что хочет вскоре с российским диктатором владимиром путиным, чтобы поскорее закончить войну россии против Украины.

Также Трамп утверждает, что Украина готова к заключению мирного соглашения.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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