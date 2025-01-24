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Зеленський "не ангел", він також не повинен був допустити війни - Трамп

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Дональд Трамп заявив, що Зеленський «не ангел» і не повинен був допускати війну, оскільки міг укласти угоду. Президент США також пригрозив путіну новими санкціями і заявив про готовність зустрітися з ним.

Президент США Дональд Трамп заявив, що Володимир Зеленський не ангел, він теж не повинен був допускати цю війну.

Про це УНН повідомляє з посиланням на Fox News.

путін теж не повинен був цього робити. Я маю на увазі, я звинувачую не тільки те, що путін не повинен був цього робити. Він не повинен був цього робити, і це має припинитися

- сказав Трамп.

Він пригрозив авторитарному лідеру у своєму пості на Truth Social у середу, закликавши його укласти угоду або зіткнутися з великим економічним тиском.

У четвер він повідомив журналістам у Білому домі, що президент України Володимир Зеленський уже сказав йому, що готовий вести переговори про припинення війни.

З нього досить. Він теж не мав допускати цього. Знаєте, якщо він не ангел, він не повинен був допускати цю війну. Перш за все, він бореться з набагато більшою силою, зрозуміло? Набагато більшою

- сказав Трамп ведучому Fox News Шону Хенніті.

Трамп заявив, що Зеленський не повинен був цього робити, тому що вони могли б укласти угоду.

Зеленський боровся з набагато більшою сутністю - набагато більшою, набагато могутнішою. Він не повинен був цього робити, тому що ми могли б укласти угоду, і це була б угода, яка була б - це була б угода, яка нічого б не значила. Я міг би укласти цю угоду так легко, і Зеленський вирішив, що "я хочу бійки"

- сказав Трамп.

Крім того, наголошується, що Трамп закликав покласти край російсько-українській війні в рамках свого першого інтерв'ю з моменту повернення до Білого дому, заявивши, що володимир путін ніколи не повинен був починати повномасштабне вторгнення у 2022 році.

Трамп повідомив ведучому Fox News Шону Хенніті, що з початку війни загинуло близько 850 000 російських солдатів і 700 000 українських солдатів.

Це люди, яких просто вбивають на цьому полі бою мільйонами. Вони вже загинули, а міста - міста схожі на місця знесення

- сказав він в інтерв'ю, яке вийшло на каналі Hannity.

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Доповнення

Трамп заявив, що хоче незабаром із російським диктатором Володимиром Путіним, щоб якнайшвидше закінчити війну Росії проти України.

Також Трамп стверджує, що Україна готова до укладення мирної угоди.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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