Зеленський "не ангел", він також не повинен був допустити війни - Трамп

Президент США Дональд Трамп заявив, що Володимир Зеленський не ангел, він теж не повинен був допускати цю війну.

Про це УНН повідомляє з посиланням на Fox News.

путін теж не повинен був цього робити. Я маю на увазі, я звинувачую не тільки те, що путін не повинен був цього робити. Він не повинен був цього робити, і це має припинитися - сказав Трамп.

Він пригрозив авторитарному лідеру у своєму пості на Truth Social у середу, закликавши його укласти угоду або зіткнутися з великим економічним тиском.

У четвер він повідомив журналістам у Білому домі, що президент України Володимир Зеленський уже сказав йому, що готовий вести переговори про припинення війни.

З нього досить. Він теж не мав допускати цього. Знаєте, якщо він не ангел, він не повинен був допускати цю війну. Перш за все, він бореться з набагато більшою силою, зрозуміло? Набагато більшою - сказав Трамп ведучому Fox News Шону Хенніті.

Трамп заявив, що Зеленський не повинен був цього робити, тому що вони могли б укласти угоду.

Зеленський боровся з набагато більшою сутністю - набагато більшою, набагато могутнішою. Він не повинен був цього робити, тому що ми могли б укласти угоду, і це була б угода, яка була б - це була б угода, яка нічого б не значила. Я міг би укласти цю угоду так легко, і Зеленський вирішив, що "я хочу бійки" - сказав Трамп.

Крім того, наголошується, що Трамп закликав покласти край російсько-українській війні в рамках свого першого інтерв'ю з моменту повернення до Білого дому, заявивши, що володимир путін ніколи не повинен був починати повномасштабне вторгнення у 2022 році.

Трамп повідомив ведучому Fox News Шону Хенніті, що з початку війни загинуло близько 850 000 російських солдатів і 700 000 українських солдатів.

Це люди, яких просто вбивають на цьому полі бою мільйонами. Вони вже загинули, а міста - міста схожі на місця знесення - сказав він в інтерв'ю, яке вийшло на каналі Hannity.

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Доповнення

Трамп заявив, що хоче незабаром із російським диктатором Володимиром Путіним, щоб якнайшвидше закінчити війну Росії проти України.

Також Трамп стверджує, що Україна готова до укладення мирної угоди.