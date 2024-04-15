Зеленский назначил Точицкого заместителем главы Офиса президента

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Более 1,3 тыс. заявок подано через "Дія" в международный Реестр убытков
  •  100009 просмотра

Более 1,3 тыс. заявок подано через "Дія" в международный Реестр убытков

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С начала года в столичный ТЦК полицией доставлено более 1100 военнообязанных
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С начала года в столичный ТЦК полицией доставлено более 1100 военнообязанных

Эксклюзив
Бизнес висит на волоске: малые предприниматели жалуются на сокрушительную налоговую политику (ВИДЕО)
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Бизнес висит на волоске: малые предприниматели жалуются на сокрушительную налоговую политику (ВИДЕО)

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Неделя больших возможностей: гороскоп для всех знаков Зодиака на 15 – 21 апреля
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Неделя больших возможностей: гороскоп для всех знаков Зодиака на 15 – 21 апреля

Эксклюзив
С оборота 5 млн грн после уплаты налогов останется лишь 720 тыс. грн. Какие начисления платит в Киеве среднестатистическое ООО - инфографика
12 апреля 2024, 09:57  •  201634 просмотра

С оборота 5 млн грн после уплаты налогов останется лишь 720 тыс. грн. Какие начисления платит в Киеве среднестатистическое ООО - инфографика

Эксклюзив
Строительство Национального военного мемориального кладбища: какие работы уже ведутся и кто их проводит
12 апреля 2024, 07:59  •  194642 просмотра

Строительство Национального военного мемориального кладбища: какие работы уже ведутся и кто их проводит

Эксклюзив
Национальное военное мемориальное кладбище будут строить в 8 этапов: сколько продлится строительство и на каком этапе возведут крематорий
12 апреля 2024, 06:58  •  194645 просмотра

Национальное военное мемориальное кладбище будут строить в 8 этапов: сколько продлится строительство и на каком этапе возведут крематорий

Эксклюзив
Пока женщина была за границей - мошенники подделали ее подпись и продали квартиру: специалисты КНИИСЭ о случаях из практики почерковедческих экспертиз
11 апреля 2024, 13:21  •  189429 просмотра

Пока женщина была за границей - мошенники подделали ее подпись и продали квартиру: специалисты КНИИСЭ о случаях из практики почерковедческих экспертиз

Эксклюзив
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11 апреля 2024, 12:39  •  129064 просмотра

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11 апреля 2024, 08:21  •  138847 просмотра

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Зеленский назначил Точицкого заместителем главы Офиса президента

Президент Владимир Зеленский назначил Николая Точицкого заместителем руководителя Офиса Президента Украины.

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Зеленский назначил Точицкого заместителем главы Офиса президента

Военная помощь Украине: в Болгарии планируют развернуть систему ПВО на своей территории

Болгария планирует развернуть систему противовоздушной обороны на своей территории в контексте военной помощи Украине.

Война •   •  5131 просмотра
Военная помощь Украине: в Болгарии планируют развернуть систему ПВО на своей территории

Силы обороны на Ореховском направлении отбили девять вражеских атак

На Ореховском направлении Силы обороны юга отбили девять вражеских атак, оккупант понес потери и отступил на исходные позиции.

Война •   •  5238 просмотра
Силы обороны на Ореховском направлении отбили девять вражеских атак

"Помощь Украине - это не только об Украине" - глава МИД Литвы

Министр иностранных дел Литвы подчеркнул, что продолжение помощи Украине имеет решающее значение для обеспечения глобальной стабильности, а не только для Украины или региона.

Война •   •  6179 просмотра
"Помощь Украине - это не только об Украине" - глава МИД Литвы

Киевлянин, который на парковке ТРЦ напал с ножом на 17-летнего парня, проведет 5 лет за решеткой

Житель Киева приговорен к 5 годам лишения свободы за нападение с ножом на 17-летнего парня и нанесение ему тяжких телесных повреждений на парковке торгового центра.

Киев •   •  5378 просмотра
Киевлянин, который на парковке ТРЦ напал с ножом на 17-летнего парня, проведет 5 лет за решеткой

Украинские военные нанесли удар по командному пункту рф в оккупированном Крыму - источник

Источники УНН сообщают, что украинские военные нанесли удар по командному пункту в оккупированном Крыму, где находились высокопоставленные российские офицеры.

Война •   •  6034 просмотра
Украинские военные нанесли удар по командному пункту рф в оккупированном Крыму - источник

В оккупированном Крыму россияне размещают системы ПВО неподалеку от гражданских - "АТЕШ"

Украинские партизаны обнаружили российские системы противовоздушной обороны вблизи оккупированного Севастополя и передали координаты российской техники, разоблачив размещение оккупантами ракетного вооружения вблизи домов мирных жителей.

Война •   •  6045 просмотра
В оккупированном Крыму россияне размещают системы ПВО неподалеку от гражданских - "АТЕШ"

россияне ударили по Славянску ракетой "Гром-Е1" - полиция

россияне попали ракетой "Гром-Е1" в жилой район Славянска, повредив дома и автомобили, но о жертвах не сообщается.

Война •   •  8505 просмотра
россияне ударили по Славянску ракетой "Гром-Е1" - полиция

Удар рф по Харьковскому району: двое погибших, 4 гражданских ранены - ОВА

В результате российского обстрела Харьковского района ранения получили 4 гражданских лица, среди которых две женщины в возрасте 63 и 66 лет и двое мужчин в возрасте 38 и 65 лет, а еще двое мужчин в возрасте 63 и 65 лет погибли на месте.

Война •   •  9330 просмотра
Удар рф по Харьковскому району: двое погибших, 4 гражданских ранены - ОВА

Оператор морского дрона СБУ: "Sea Baby" могут свести к нулю эффективность целого вражеского флота

Модернизированный морской беспилотник СБУ Sea Baby может доставить почти тонну взрывчатки на расстояние более 1000 километров, что позволяет ему поражать цели в любой точке Черного моря и потенциально противостоять целым флотам противника.

Война •   •  8319 просмотра
Оператор морского дрона СБУ: "Sea Baby" могут свести к нулю эффективность целого вражеского флота