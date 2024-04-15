Более 1,3 тыс. заявок подано через "Дія" в международный Реестр убытков
С начала года в столичный ТЦК полицией доставлено более 1100 военнообязанных
Бизнес висит на волоске: малые предприниматели жалуются на сокрушительную налоговую политику (ВИДЕО)
Неделя больших возможностей: гороскоп для всех знаков Зодиака на 15 – 21 апреля
С оборота 5 млн грн после уплаты налогов останется лишь 720 тыс. грн. Какие начисления платит в Киеве среднестатистическое ООО - инфографика
Строительство Национального военного мемориального кладбища: какие работы уже ведутся и кто их проводит
Национальное военное мемориальное кладбище будут строить в 8 этапов: сколько продлится строительство и на каком этапе возведут крематорий
Пока женщина была за границей - мошенники подделали ее подпись и продали квартиру: специалисты КНИИСЭ о случаях из практики почерковедческих экспертиз
Эксперт о стоимости восстановления Трипольской ТЭС: это десятки миллиардов гривен
Закон о мобилизации принят: основные положения и когда начнут действовать новые правила
Зеленский назначил Точицкого заместителем главы Офиса президента
Военная помощь Украине: в Болгарии планируют развернуть систему ПВО на своей территории
Силы обороны на Ореховском направлении отбили девять вражеских атак
"Помощь Украине - это не только об Украине" - глава МИД Литвы
Киевлянин, который на парковке ТРЦ напал с ножом на 17-летнего парня, проведет 5 лет за решеткой
Украинские военные нанесли удар по командному пункту рф в оккупированном Крыму - источник
В оккупированном Крыму россияне размещают системы ПВО неподалеку от гражданских - "АТЕШ"
россияне ударили по Славянску ракетой "Гром-Е1" - полиция
Удар рф по Харьковскому району: двое погибших, 4 гражданских ранены - ОВА
Оператор морского дрона СБУ: "Sea Baby" могут свести к нулю эффективность целого вражеского флота
Популярные
В оккупированном Джанкое прогремели взрывы, Крымский мост снова закрыли
Захватчики ищут атомщиков для ЗАЭС через соцсети - Центр сопротивления
Сегодня начинается весенняя сессия ПАСЕ: будут говорить об Украине
В центре оккупированного Севастополя сообщили о взрывах, над Севастопольской бухтой - дымовая завеса
Армия рф ночью и утром обстреляла три громады Сумщины, сбросила более 10 мин
Публикации
"Клуб проклятых" или какие риски несет в себе законопроект Гетманцева о "клубе белого бизнеса"
Сомнительный профессор в сомнительном вузе: как один депутат строит свою научную карьеру
Институт двойных стандартов: как НБУ в чужом глазу пылинку видит, а в своем - пенька не замечает
Почти год Олег Кипер возглавляет Одесскую область: о смене гражданства жены, закрытой декларации и жизни под ракетами в эксклюзивном интервью
Государственная программа лечения бесплодия: какие есть ограничения и кто может воспользоваться
Зеленский назначил Точицкого заместителем главы Офиса президента
Президент Владимир Зеленский назначил Николая Точицкого заместителем руководителя Офиса Президента Украины.
Военная помощь Украине: в Болгарии планируют развернуть систему ПВО на своей территории
Болгария планирует развернуть систему противовоздушной обороны на своей территории в контексте военной помощи Украине.
Силы обороны на Ореховском направлении отбили девять вражеских атак
На Ореховском направлении Силы обороны юга отбили девять вражеских атак, оккупант понес потери и отступил на исходные позиции.
"Помощь Украине - это не только об Украине" - глава МИД Литвы
Министр иностранных дел Литвы подчеркнул, что продолжение помощи Украине имеет решающее значение для обеспечения глобальной стабильности, а не только для Украины или региона.
Киевлянин, который на парковке ТРЦ напал с ножом на 17-летнего парня, проведет 5 лет за решеткой
Житель Киева приговорен к 5 годам лишения свободы за нападение с ножом на 17-летнего парня и нанесение ему тяжких телесных повреждений на парковке торгового центра.
Украинские военные нанесли удар по командному пункту рф в оккупированном Крыму - источник
Источники УНН сообщают, что украинские военные нанесли удар по командному пункту в оккупированном Крыму, где находились высокопоставленные российские офицеры.
В оккупированном Крыму россияне размещают системы ПВО неподалеку от гражданских - "АТЕШ"
Украинские партизаны обнаружили российские системы противовоздушной обороны вблизи оккупированного Севастополя и передали координаты российской техники, разоблачив размещение оккупантами ракетного вооружения вблизи домов мирных жителей.
россияне ударили по Славянску ракетой "Гром-Е1" - полиция
россияне попали ракетой "Гром-Е1" в жилой район Славянска, повредив дома и автомобили, но о жертвах не сообщается.
Удар рф по Харьковскому району: двое погибших, 4 гражданских ранены - ОВА
В результате российского обстрела Харьковского района ранения получили 4 гражданских лица, среди которых две женщины в возрасте 63 и 66 лет и двое мужчин в возрасте 38 и 65 лет, а еще двое мужчин в возрасте 63 и 65 лет погибли на месте.
Оператор морского дрона СБУ: "Sea Baby" могут свести к нулю эффективность целого вражеского флота
Модернизированный морской беспилотник СБУ Sea Baby может доставить почти тонну взрывчатки на расстояние более 1000 километров, что позволяет ему поражать цели в любой точке Черного моря и потенциально противостоять целым флотам противника.