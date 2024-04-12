Кадровые перестановки в МИДе: Сибига заменил Точицкого на должности заместителя Кулебы - нардеп

Кабинет министров Украины уволил с должности первого заместителя министра иностранных дел Николая Точицкого и назначил на его место Андрея Сибигу, который до этого был заместителем руководителя Офиса Президента, сообщил в пятницу народный депутат Алексей Гончаренко, пишет УНН.

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"Только что Кабмин уволил с должности первого заместителя министра иностранных дел Николая Точицкого и назначил на эту должность Андрея Сибигу", - сообщил нардеп в Telegram.

Гончаренко заявил, что, по его данным, "в ближайшее время появится указ Президента о назначении Точицкого заместителем главы Офиса Президента".

Эту информацию также подтвердили источники в ОП "Суспільному". По словам собеседников издания, заместитель руководителя Офиса Президента Андрея Ермака Андрей Сибига станет первым заместителем министра иностранных дел. На его место назначат Николая Точицкого - действующего заместителя министра.

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