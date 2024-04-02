Кабмин уволил Джапарову с должности первого заместителя главы МИД

Кабинет министров Украины на своем заседании 2 апреля принял распоряжение об увольнении Эмине Джапаровой с должности первого заместителя министра иностранных дел Украины, сообщил во вторник представитель правительства в парламенте Тарас Мельничук, пишет УНН.

Кабинетом министров Украины уволена Джапарова Эмине Айяровна с должности первого заместителя министра иностранных дел Украины - написал Мельничук в Telegram.

Детали

Также правительство, по его словам, назначило:

Олега Осияна первым заместителем председателя Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей;

Андрея Крейтора заместителем председателя Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский в феврале указом назначил Эмине Джапарову постоянным представителем Украины при международных организациях в Вене.

В 2020 году Джапарова стала первым заместителем главы МИД.