Не бояться заявлять - эксперт о попытках давления на поставщиков по первым контрактам ГОТ
Не разбазаривать ресурсы, а сконцентрироваться на ВСУ: историк о предложении демонтажа Арки дружбы народов
СНБО должен рассмотреть вопрос массовой блокировки налоговых накладных, потому что она угрожает национальной безопасности - нардеп
Как украинская компания может стать специмпортером вооружения: объяснение МОУ
Не Княжицким единым. Как соцсети забыли о главном помощнике Сивковича
Мы получаем сигналы о попытках давления на новых поставщиков продуктов питания для ВСУ - представитель ГОТ Аким Коваленко
Поставка происходит по плану: в ГОТ рассказали об обеспечении ВСУ продуктами питания по новым контрактам
В Сумской ОВА рассказали о ходе эвакуации из пограничья
МОУ в 2022-2023 годах заключило контракты на закупку вооружения с более 130 контрагентами
В Минздраве сообщили, когда закончится эпидсезон гриппа, ОРВИ и COVID-19
Кабмин уволил Джапарову с должности первого заместителя главы МИД
Не разбазаривать ресурсы, а сконцентрироваться на ВСУ: историк о предложении демонтажа Арки дружбы народовЭксклюзив
Каждый потенциальный агрессор должен знать, что его ждет, если он разрушит мир: Зеленский обратился к участникам конференции в Гааге
Гендиректору завода рф по изготовлению ракет для ударов по Украине сообщили о подозрении
В Нацполиции рассказали, как доставляют людей в центры комплектования, которых ТЦК подают в розыск
По следам Андрея Шевченко: нападающий Жироны Артем Довбик поражает Европу бомбардирскими достижениями
Международный Реестр убытков официально открыли для подачи заявлений
Электроподстанция в Севастополе выведена из строя: источники о результатах подрыва
"Встреча, о которой мало можно говорить публично": посол и спецпредставительница США Прицкер встретились с городским головой Львова
Заявление в международный Реестр убытков можно подать через "Дія": видеоинструкция
Популярные
ГУР атаковало завод по сборке "шахедов" в рф: что известно об этом производстве и при чем тут Tinder
Сегодня начинает работать Реестр убытков для Украины: рассказываем, как он будет работать и кто может подать заявление
Ночная атака на Днепр: повреждена пожарная часть и 2-этажный дом
Украинская ПВО ночью сбила 9 из 10 "шахедов" - Генштаб
Румыния прекратила финансовую поддержку украинских беженцев
Публикации
ГУР атаковало завод по сборке "шахедов" в рф: что известно об этом производстве и при чем тут Tinder
Сегодня начинает работать Реестр убытков для Украины: рассказываем, как он будет работать и кто может подать заявление
Поставка происходит по плану: в ГОТ рассказали об обеспечении ВСУ продуктами питания по новым контрактамЭксклюзив
Российские баллистические ракеты: что есть у врага и чем это сбиватьЭксклюзив
Временная тишина: почему замолчали "враждебные" голоса против ГОТ
Кабмин уволил Джапарову с должности первого заместителя главы МИД
Кабинет Министров Украины одобрил увольнение Эмине Джапаровой с должности первого заместителя министра иностранных дел и назначил Олега Осияна первым заместителем председателя и Андрея Крейтора заместителем председателя Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.
Не разбазаривать ресурсы, а сконцентрироваться на ВСУ: историк о предложении демонтажа Арки дружбы народов
Во время продолжающейся войны демонтаж Арки дружбы народов в Киеве неуместен, поскольку все ресурсы должны быть сконцентрированы на Вооруженных силах, считает историк Геннадий Боряк.
Каждый потенциальный агрессор должен знать, что его ждет, если он разрушит мир: Зеленский обратился к участникам конференции в Гааге
Президент Зеленский отметил, что каждый потенциальный агрессор должен знать последствия разрушения мира, поскольку правосудие может обеспечить предсказуемость глобальных отношений и ответственность за военные преступления, совершенные в войне Украины с Россией.
Гендиректору завода рф по изготовлению ракет для ударов по Украине сообщили о подозрении
СБУ сообщила о подозрении сергею богатикову, генеральному директору российского конструкторского бюро "Радуга", которое производит крылатые ракеты, используемые россией для нанесения ударов по гражданской инфраструктуре в Украине, включая атаку на жилой дом в Умани в апреле 2023 года, в результате которой погибли 23 человека.
В Нацполиции рассказали, как доставляют людей в центры комплектования, которых ТЦК подают в розыск
Национальная полиция доставляет лиц, уклоняющихся от призыва, на призывные участки и в военные комиссариаты, где уполномоченные работники составляют на них административные протоколы за нарушение законодательства о военной службе.
По следам Андрея Шевченко: нападающий Жироны Артем Довбик поражает Европу бомбардирскими достижениями
Украинский нападающий Артем Довбик, играя за "Жирону" в испанской Ла-Лиге, пересекает отметку 16 забитых голов. Сейчас он становится вторым украинцем после Андрея Шевченко, который забил более 15 голов в топ-чемпионатах мира.
Международный Реестр убытков официально открыли для подачи заявлений
Международный реестр убытков для Украины (RD4U) открыт для подачи заявок на документирование убытков от российской агрессии, которые будут служить основанием для подачи заявлений на компенсацию.
Электроподстанция в Севастополе выведена из строя: источники о результатах подрыва
В оккупированном Севастополе после взрыва выведена из строя электроподстанция, которая питала военную инфраструктуру противника.
"Встреча, о которой мало можно говорить публично": посол и спецпредставительница США Прицкер встретились с городским головой Львова
Посол США в Украине Бриджит Бринк и Специальный представитель США по вопросам восстановления Украины Пенни Прицкер встретились с мэром Львова Андреем Садовым, чтобы обсудить возможности дальнейшего развития украинской экономики и пути объединения украинской и американской общин для достижения этой цели.
Заявление в международный Реестр убытков можно подать через "Дія": видеоинструкция
Через приложение "Дія" украинцы теперь могут подавать заявки в международный Реестр убытков, который будет служить основой для будущего возмещения убытков, причиненных российской агрессией.