Зеленський призначив Джапарову постійним представником при міжнародних організаціях у Відні
Київ • УНН
Президент Зеленський призначив Еміне Джапарову постійним представником України при міжнародних організаціях у Відні.
Президент Володимир Зеленський призначив Еміне Джапарову представником України при міжнародних організаціях у Відні, передає УНН.
Призначити Джапарову Еміне Айяровну Постійним представником України при міжнародних організаціях у Відні
Доповнення
У 2020 році Джапарова стала першим заступником голови МЗС.
Наразі указу про її звільнення з посади немає.
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