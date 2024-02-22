Зеленский назначил Джапарову постоянным представителем при международных организациях в Вене
Киев • УНН
Президент Зеленский назначил Эмине Джапарову постоянным представителем Украины при международных организациях в Вене.
Президент Владимир Зеленский назначил Эмине Джапарову представителем Украины при международных организациях в Вене, передает УНН.
Назначить Джапарову Эмине Айяровну Постоянным представителем Украины при международных организациях в Вене
Дополнение
В 2020 году Джапарова стала первым заместителем главы МИД.
Сейчас указа о ее увольнении с должности нет.
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