Зеленский, Макрон и Трамп начали встречу в Елисейском дворце
Киев • УНН
Лидеры официально прибыли на открытие восстановленного Нотр-Дама.
Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Елисейский дворец, где уже находится
Президент Франции Эммануэль Макрон и избранный президент США Дональд Трамп, сообщает УНН.
Президент Украины присоединится к Эммануэлю Макрону и избранному президенту США Дональду Трампу для участия в трехсторонней встрече.
Ранее сегодня Макрон провел встречу с Трампом. Детали переговоров пока не разглашаются.
Лидеры официально прибыли в Париж по случаю открытия восстановленного после пожара Нотр-Дама.
Напомним
Во время избирательной гонки Трамп обещал закончить войну в Украине в случае избрания еще до своего официального вступления на должность.
Украинская сторона дала свою оценку ситуации на поле боя во время встречи с представителей команды Трампа-CNN5 дек. 2024, 23:40 • 42970 просмотров