Зеленский, Макрон и Трамп начали встречу в Елисейском дворце

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Елисейский дворец, где уже находится

Президент Франции Эммануэль Макрон и избранный президент США Дональд Трамп, сообщает УНН.

Президент Украины присоединится к Эммануэлю Макрону и избранному президенту США Дональду Трампу для участия в трехсторонней встрече.

Ранее сегодня Макрон провел встречу с Трампом. Детали переговоров пока не разглашаются.

Лидеры официально прибыли в Париж по случаю открытия восстановленного после пожара Нотр-Дама.

Напомним

Во время избирательной гонки Трамп обещал закончить войну в Украине в случае избрания еще до своего официального вступления на должность.

Украинская сторона дала свою оценку ситуации на поле боя во время встречи с представителей команды Трампа-CNN