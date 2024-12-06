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Украинская сторона дала свою оценку ситуации на поле боя во время встречи с представителей команды Трампа-CNN

Украинская сторона дала свою оценку ситуации на поле боя во время встречи с представителей команды Трампа-CNN

Киев  •  УНН

 • 59 просмотра

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Руководитель ОП Андрей Ермак встретился с представителями будущей администрации Трампа в Вашингтоне. Украинская сторона представила оценку ситуации на фронте и обсудила оборонную стратегию.

Во время встреч руководителя Офиса президента Украины Андрея Ермака с американскими политиками и должностными лицами украинская сторона пыталась дать свою оценку ситуации на поле боя и наладить с американцами взаимопонимание. Об этом сообщает CNN, пишет УНН.

Детали

По словам трех источников, встреча в Вашингтоне состоялась между: избранным вице-президентом Джей Ди Венсом и новым советником по национальной безопасности Майком Волцем со стороны США, а с украинской стороны были Андрей Ермак и заместитель министра обороны Украины по вопросам европейской интеграции Сергей Боев.

Встреча состоялась на фоне того, как избранный президент США Дональд Трамп указал на существенные изменения в политике в отношении Украины, стремясь положить конец войне России против Украины.

При этом встреча не была направлена на обсуждение потенциального плана мира или решения войны. Зато украинские чиновники стремились донести Волцу и Вэнсу свою оценку ситуации и наладить с ними отношения. По словам одного из источников, украинская сторона считает, что достигла этих целей и осталась довольной встречей.

Издание добавило, что прежде всего более чем часовая встреча была сосредоточена на оценке украинской стороны ситуации на поле боя.

Украинцы предложили общую схему своей оборонной стратегии, но не вдавались в подробные детали. Вольц и Вэнс в основном слушали,

- сказал источник.

Также издание уточняет, что украинская делегация не встречалась с избранным Трампом спецпредставителем по Украине Кейтом Келлогом во время своего визита в среду. Источник отметил, что Келлог уже бывал в Украине раньше, Ярмак его знает, поэтому им не нужна была встреча для установления начальных межличностных отношений.

Напомним

Как ранее сообщал УНН делегация во главе с Ермаком встретилась с будущими советниками Трампа Волцем и Келлогом. Целью визита стало налаживание сотрудничества для получения поддержки в войне против России.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

Войнаполитика
j-d-vensДж. Д. Вэнс
donald-trampДональд Трамп
andrii-yermakАндрей Ермак
soedinennie-shtatiСоединенные Штаты
ukrainaУкраина