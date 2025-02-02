Зеленский хочет, чтобы Госсекретарь США Рубио приехал в Украину
Киев • УНН
Президент Зеленский пригласил Марко Рубио посетить Украину в ответ на его заявление об «отбрасывании на 100 лет назад». Зеленский отметил технологический прогресс Украины в сфере дронов и других технологий.
Президент Владимир Зеленский хотел бы, чтобы государственный секретарь США Марко Рубио приехал в Украину. Об этом заявил Зеленский в интервью The Associated Press, передает УНН.
Я бы хотел, чтобы Марк Рубио приехал в Украину. Мне кажется, что ему нужно посмотреть, что наделала россия. Потому что он делал заявления, что война отбросила Украину на 100 лет назад. Я думаю, что это заявление вызывает вопросы
Зеленский заявил, что украинцы на десятки лет впереди всего мира, включая США и Европу в дронах, технологиях.
Война ничего хорошего нам не дала, но когда мы говорим, что нас россия, или эта война отбросила на 100 лет, то нужно реально признавать, какой технологический прогресс сделал украинский народ, чтобы выстоять
Поэтому по его словам, Рубио нужно приехать в Украину, чтобы также увидеть, что смог сделать украинский народ для безопасности Украины и мира.
Как я уже сказал, и просто поговорить с этими людьми
Дополнение
Государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что война России и Украины зашла в тупик, поэтому позиция президента США Дональда Трампа заключается в том, что война должна завершиться, и завершиться переговорами.
Также Рубио отметил, что сейчас «Украина отброшена на 100 лет назад».