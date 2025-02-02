Зеленский хочет, чтобы Госсекретарь США Рубио приехал в Украину

Президент Владимир Зеленский хотел бы, чтобы государственный секретарь США Марко Рубио приехал в Украину. Об этом заявил Зеленский в интервью The Associated Press, передает УНН.

Я бы хотел, чтобы Марк Рубио приехал в Украину. Мне кажется, что ему нужно посмотреть, что наделала россия. Потому что он делал заявления, что война отбросила Украину на 100 лет назад. Я думаю, что это заявление вызывает вопросы