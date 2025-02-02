Зеленський хоче, щоб держсекретар США Рубіо приїхав в Україну

Президент Володимир Зеленський хотів би, щоб державний секретар США Марко Рубіо приїхав в Україну. Про це заявив Зеленський в інтерв'ю The Associated Press, передає УНН.

Я б хотів, щоб Марк Рубіо приїхав в Україну. Мені здається, що йому потрібно подивитися, що наробила росія. Тому що він робив заяви, що війна відкинула Україну на 100 років назад. Я думаю, що це заява викликає питання

Зеленський заявив, що українці на десятки років попереду всього світу, включаючи США та Європу в дронах, технологіях.

Війна нічого хорошого нам не дала, але коли ми кажемо, що нас росія, або ця війна відкинула на 100 років, то потрібно реально визнавати, який технологічний прогрес зробив український народ, щоб вистояти