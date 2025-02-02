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Зеленський хоче, щоб держсекретар США Рубіо приїхав в Україну

Зеленський хоче, щоб держсекретар США Рубіо приїхав в Україну

Київ • УНН

 • 31167 перегляди

Президент Зеленський запросив Марко Рубіо відвідати Україну у відповідь на його заяву про "відкидання на 100 років назад". Зеленський наголосив на технологічному прогресі України у сфері дронів та інших технологій.

Президент Володимир Зеленський хотів би, щоб державний секретар США Марко Рубіо приїхав в Україну. Про це заявив Зеленський в інтерв'ю The Associated Press, передає УНН.

Я б хотів, щоб Марк Рубіо приїхав в Україну. Мені здається, що йому потрібно подивитися, що наробила росія. Тому що він робив заяви, що війна відкинула Україну на 100 років назад. Я думаю, що це заява викликає питання

- сказав Зеленський.

Зеленський заявив, що українці на десятки років попереду всього світу, включаючи США та Європу в дронах, технологіях.

Війна нічого хорошого нам не дала, але коли ми кажемо, що нас росія, або ця війна відкинула на 100 років, то потрібно реально визнавати, який технологічний прогрес зробив український народ, щоб вистояти

- зазначив Зеленський.

Тому за його словами, Рубіо потрібно приїхати до України, щоб також побачити, що зміг зробити український народ для безпеки України та світу.

Як я вже сказав, і просто поговорити з цими людьми

- додав Зеленський.

Доповнення

Державний секретар США Марко Рубіо заявив, що війна росії та України зайшла в глухий кут, тому позиція президента США Дональда Трампа полягає в тому, що війна має завершитися, і завершитися переговорами.

Також Рубіо наголосив, що зараз "Україна відкинута на 100 років назад".  

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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