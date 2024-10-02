Зеленский изменил состав Ставки: кто вошел

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Президент Украины Владимир Зеленский включил первого заместителя министра обороны Ивана Гаврилюка в Ставку Верховного Главнокомандующего. Решение принято на основании предложения СНБО Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский ввел в персональный состав Ставки Верховного Главнокомандующего первого заместителя министра обороны Ивана Гаврилюка. Об этом говорится в президентском указе №678/2024 от 1 октября, передает УНН.

Детали

«В соответствии со статьей 8 закона Украины «Об обороне Украины», на основании предложения Совета национальной безопасности и обороны Украины постановляю: (...) ввести в персональный состав Ставки Верховного Главнокомандующего Гаврилюка Ивана Юрьевича - первого заместителя министра обороны Украины», - говорится в указе.

Дополнение

Иван Гаврилюк был назначен на должность заместителя министра обороны в октябре 2023-го года. До этого он с сентября 2022-го года был заместителем главного инспектора МО.

17 мая Кабмин уволил заместителя министра обороны Ивана Гаврилюка и назначил его первым заместителем этого же ведомства.

Павел Башинский

Павел Башинский

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