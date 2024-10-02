Зеленский изменил состав Ставки: кто вошел
Киев • УНН
Президент Украины Владимир Зеленский включил первого заместителя министра обороны Ивана Гаврилюка в Ставку Верховного Главнокомандующего. Решение принято на основании предложения СНБО Украины.
Президент Украины Владимир Зеленский ввел в персональный состав Ставки Верховного Главнокомандующего первого заместителя министра обороны Ивана Гаврилюка. Об этом говорится в президентском указе №678/2024 от 1 октября, передает УНН.
Детали
«В соответствии со статьей 8 закона Украины «Об обороне Украины», на основании предложения Совета национальной безопасности и обороны Украины постановляю: (...) ввести в персональный состав Ставки Верховного Главнокомандующего Гаврилюка Ивана Юрьевича - первого заместителя министра обороны Украины», - говорится в указе.
Дополнение
Иван Гаврилюк был назначен на должность заместителя министра обороны в октябре 2023-го года. До этого он с сентября 2022-го года был заместителем главного инспектора МО.
17 мая Кабмин уволил заместителя министра обороны Ивана Гаврилюка и назначил его первым заместителем этого же ведомства.