Зеленський змінив склад Ставки: хто увійшов
Київ • УНН
Президент України Володимир Зеленський включив першого заступника міністра оборони Івана Гаврилюка до Ставки Верховного Головнокомандувача. Рішення прийнято на підставі пропозиції РНБО України.
Президент України Володимир Зеленський увів до персонального складу Ставки Верховного Головнокомандувача першого заступника міністра оборони Івана Гаврилюка. Про це йдеться в президентському указі №678/2024 від 1 жовтня, передає УНН.
Деталі
"Відповідно до статті 8 закону України "Про оборону України", на підставі пропозиції Ради національної безпеки і оборони України постановляю: (...) увести до персонального складу Ставки Верховного Головнокомандувача Гаврилюка Івана Юрійовича - першого заступника міністра оборони України", - ідеться в указі.
Доповнення
Іван Гаврилюк був призначений на посаду заступника міністра оборони в жовтні 2023-го року. До цього він із вересня 2022-го року був заступником головного інспектора МО.
17 травня Кабмін звільнив заступника міністра оборони Івана Гаврилюка і призначив його першим заступником цього ж відомства.