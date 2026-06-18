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Зеленский и Туск обсудили евроинтеграцию Украины и вызовы безопасности из-за агрессии РФ

Киев • УНН

 • 352 просмотра

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с премьер-министром Польши Дональдом Туском в Брюсселе. Стороны обсудили евроинтеграцию Украины и вызовы безопасности из-за агрессии РФ.

Зеленский и Туск обсудили евроинтеграцию Украины и вызовы безопасности из-за агрессии РФ

Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с премьер-министром Польши Дональдом Туском в Брюсселе обсудил двустороннее сотрудничество, европейскую интеграцию Украины и ситуацию с безопасностью в Европе. Об этом глава государства сообщил в своем Telegram-канале, пишет УНН.

Детали

По словам Зеленского, стороны также уделили внимание вызовам, которые остаются для европейских стран из-за российской агрессии.

Благодарен Польше за поддержку Украины с первых дней российского вторжения, и это то, что действительно важно для нашего региона и всей Европы

– отметил Президент.

Зеленский подчеркнул, что Украина и Польша имеют общие интересы безопасности, которые требуют защиты.

Наши общие интересы безопасности и свобода каждой нации, живущей рядом с россией, должны быть защищены

– подчеркнул глава государства.

Зеленский встретился с премьером Словакии Фицо и пригласил его в Украину18.06.26, 23:04 • 692 просмотра

Степан Гафтко

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Владимир Зеленский
Украина
Польша