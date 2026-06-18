Зеленский и Туск обсудили евроинтеграцию Украины и вызовы безопасности из-за агрессии РФ
Киев • УНН
Президент Украины Владимир Зеленский встретился с премьер-министром Польши Дональдом Туском в Брюсселе. Стороны обсудили евроинтеграцию Украины и вызовы безопасности из-за агрессии РФ.
Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с премьер-министром Польши Дональдом Туском в Брюсселе обсудил двустороннее сотрудничество, европейскую интеграцию Украины и ситуацию с безопасностью в Европе. Об этом глава государства сообщил в своем Telegram-канале, пишет УНН.
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По словам Зеленского, стороны также уделили внимание вызовам, которые остаются для европейских стран из-за российской агрессии.
Благодарен Польше за поддержку Украины с первых дней российского вторжения, и это то, что действительно важно для нашего региона и всей Европы
Зеленский подчеркнул, что Украина и Польша имеют общие интересы безопасности, которые требуют защиты.
Наши общие интересы безопасности и свобода каждой нации, живущей рядом с россией, должны быть защищены
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