Зеленский и Стармер проведут встречу на Даунинг-стрит сегодня днем
Киев • УНН
Президент Украины Зеленский встретится с премьер-министром Британии Стармером для обсуждения будущего мирного соглашения. Стармер планирует привлечь США и европейских лидеров к контролю за выполнением соглашения.
Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Великобритании Кир Стармер встретятся на Даунинг-стрит сегодня днем, сообщил спикер офиса британского премьера в субботу в комментарии британским СМИ, пишет УНН.
Детали
Стармер завтра созовет встречу европейских лидеров на Даунинг-стрит, чтобы спланировать, как контролировать будущее мирное соглашение в Украине.
Премьер-министр Британии считает, что такое соглашение должно будет привлечь США.
Но надежды на единство между европейскими нациями и Америкой относительно будущего Украины были подкошены перепалкой между Трампом и украинским лидером, отмечает Sky News.
Самолет с украинской делегацией прибыл в Великобританию: в Лондоне ожидают Зеленского01.03.25, 13:40 • 37047 просмотров