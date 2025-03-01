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Зеленский и Стармер проведут встречу на Даунинг-стрит сегодня днем

Киев • УНН

 • 71224 просмотра

Президент Украины Зеленский встретится с премьер-министром Британии Стармером для обсуждения будущего мирного соглашения. Стармер планирует привлечь США и европейских лидеров к контролю за выполнением соглашения.

Зеленский и Стармер проведут встречу на Даунинг-стрит сегодня днем

Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Великобритании Кир Стармер встретятся на Даунинг-стрит сегодня днем, сообщил спикер офиса британского премьера в субботу в комментарии британским СМИ, пишет УНН.

Детали

Стармер завтра созовет встречу европейских лидеров на Даунинг-стрит, чтобы спланировать, как контролировать будущее мирное соглашение в Украине.

Премьер-министр Британии считает, что такое соглашение должно будет привлечь США.

Но надежды на единство между европейскими нациями и Америкой относительно будущего Украины были подкошены перепалкой между Трампом и украинским лидером, отмечает Sky News.

Самолет с украинской делегацией прибыл в Великобританию: в Лондоне ожидают Зеленского01.03.25, 13:40 • 37047 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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