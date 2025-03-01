Зеленський та Стармер проведуть зустріч на Даунінг-стріт сьогодні вдень
Київ • УНН
Президент України Зеленський зустрінеться з прем'єр-міністром Британії Стармером для обговорення майбутньої мирної угоди. Стармер планує залучити США та європейських лідерів до контролю за виконанням угоди.
Президент України Володимир Зеленський та прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер зустрінуться на Даунінг-стріт сьогодні вдень, повідомив речник офісу британського прем'єра у суботу у коментарі британським ЗМІ, пише УНН.
Деталі
Стармер завтра скличе зустріч європейських лідерів на Даунінг-стріт, щоб спланувати, як контролювати майбутню мирну угоду в Україні.
Прем'єр-міністр Британії вважає, що така угода повинна буде залучити США.
Але надії на єдність між європейськими націями та Америкою щодо майбутнього України були підкошені перепалкою між Трампом і українським лідером, зазначає Sky News.
Літак з українською делегацією прибув до Великої Британії: у Лондоні очікують Зеленського01.03.25, 13:40 • 37055 переглядiв