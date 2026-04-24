Зеленский договорился о новых пакетах поддержки во время встречи с представителями ЕС на Кипре - Сибига

Президент Украины Владимир Зеленский во время вчерашней встречи с представителями ЕС на Кипре договорился о новых двусторонних договоренностях, в частности взносах в программу PURL, а также дополнительных пакетах помощи для Украины. Об этом сообщил глава МИД Андрей Сибига в эфире телемарафона, передает УНН.

Кроме того, было одобрено и запущено 20-й санкционный пакет. Это чрезвычайно важно продолжать давление на агрессора. Ну, и конечно, отдельные договоренности, двусторонние договоренности - это и дополнительные средства для PURL, это и дополнительные пакеты помощи. Все это произошло - сказал Сибига.

Дополнение

Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Юлия Свириденко приветствовали решение ЕС разблокировать кредит на 90 млрд евро для поддержки Украины.

Зеленский поблагодарил руководство Европейского Союза за одобрение пакета поддержки на 90 млрд евро и нового санкционного пакета против россии.

