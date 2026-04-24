40 лет аварии на ЧАЭС: как зона отчуждения адаптируется к новым реалиям
24 апреля, 12:57 • 14064 просмотра
Украине удалось вернуть 193 воинов из российского плена - Зеленский
24 апреля, 10:47 • 25465 просмотра
ЕС открывает двери для старта переговоров с Украиной о вступлении, могут начаться уже в ближайшие недели - СМИ
24 апреля, 10:18 • 27053 просмотра
Выборы главы Федерации профсоюзов Украины: большинство организаций определилось с кандидатами
24 апреля, 08:59 • 27173 просмотра
АМКУ требует от АЗС не накручивать цены на топливо, ориентироваться на ситуацию на рынке
24 апреля, 07:40 • 54487 просмотра
Как проверить свой трудовой стаж, исправить ошибки и не потерять годы
24 апреля, 06:40 • 25081 просмотра
Liver Onco 2026: новый уровень междисциплинарного взаимодействия в лечении опухолей печени
23 апреля, 17:17 • 42557 просмотра
ЕС ударит по нефти, банкам и теневому флоту – что входит в 20-й пакет санкций против россии
23 апреля, 15:51 • 58081 просмотра
Кредит ЕС для Украины предусматривает по 45 млрд евро ежегодно - как и на что поделены средства
Зеленский договорился о новых пакетах поддержки во время встречи с представителями ЕС на Кипре - Сибига

Киев • УНН

 • 1096 просмотра

Зеленский на Кипре согласовал с ЕС взносы в PURL, дополнительную помощь и 20-й санкционный пакет. ЕС разблокировал 90 млрд евро кредита для Украины, Украина готовится к сотрудничеству с Кавказом.

Президент Украины Владимир Зеленский во время вчерашней встречи с представителями ЕС на Кипре договорился о новых двусторонних договоренностях, в частности взносах в программу PURL, а также дополнительных пакетах помощи для Украины. Об этом сообщил глава МИД Андрей Сибига в эфире телемарафона, передает УНН

Кроме того, было одобрено и запущено 20-й санкционный пакет. Это чрезвычайно важно продолжать давление на агрессора. Ну, и конечно, отдельные договоренности, двусторонние договоренности - это и дополнительные средства для PURL, это и дополнительные пакеты помощи. Все это произошло 

- сказал Сибига. 

Дополнение

Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Юлия Свириденко приветствовали решение ЕС разблокировать кредит на 90 млрд евро для поддержки Украины. 

 Зеленский поблагодарил руководство Европейского Союза за одобрение пакета поддержки на 90 млрд евро и нового санкционного пакета против россии. 

Украина готовит сотрудничество с Кавказом и ведет переговоры с другими партнерами, предлагает не только дроны, а полноценную систему обороны.  

Павел Башинский

